04 марта 2015, 18:02

Спорт

На ВДНХ стартует детский хоккейный турнир

Фото: ТАСС

В столице стартует детский хоккейный турнир на призы двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Старшинова. В нем будут соревноваться юноши от 10 до 12 лет.

Мероприятие пройдет в рамках программы "Доступный хоккей на ВДНХ". Игры турнира состоятся на катке ВДНХ.

В состязании примут участие команды "Метеор", "Зеленоград", "Радуга" и "Лидер 1420".

7 марта на ВДНХ состоится торжественная церемония закрытия турнира. В ней примут участие Старшинов и председатель комиссии Мосгордумы по физической культуры Кирилл Щитов.

Победителей и призеров турнира наградят призами и подарками.

