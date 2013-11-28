В столице оборудовано 217 лыжных трасс и 1500 катков - Шпилько

Фото: ИТАР-ТАСС

К зимнему сезону в Москве оборудовали 217 спортивных лыжных трасс, а также 8 горнолыжных комплексов в черте города и 12 в ближнем Подмосковье. Об этом журналистам рассказал председатель комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы Сергей Шпилько.

Он отметил, что в Москве будут работать 1,5 тысячи катков, 157 из них с искусственным покрытием (самый большой в Парке Горького), а в Сокольниках открыта горка, длинною в 13,5 метра. Также москвичей ждет такие развлечения как катание на тройках, снегоходах и снеговелосипедах.

"Ни в одном городе, кроме Сочи, не будет такого олимпийского Нового года, как в Москве", - сказал Шпилько.