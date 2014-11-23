В Строгине залили бесплатный каток

Фото: ТАСС / Михаил Джапаридзе

Каток с искусственным льдом открылся в Строгине. Он будет работать ежедневно с 10.00 до 22.00, сообщает префектура СЗАО.

Площадка находится на улице Твардовского, 16. Каток заливают уже третий год подряд. Предполагается, что каждые зимние выходные его будут посещать около 2 тысяч человек.

"Этот каток каждый год пользуется большой популярностью у наших жителей. Здесь с удовольствием катаются и дети, и взрослые", - отметил глава управы района Строгино Владимир Травкин.

Травкин добавил, что в ближайшее время в Строгине начнут также заливать катки во дворах. У жителей района появится возможность кататься и играть в хоккей неподалеку от дома. Всего в Строгине появится девять площадок с естественным покрытием.

Каток улице Твардовского - бесплатный. Работают прокат инвентаря и раздевалки.

Напомним, что к 28 ноября на ВДНХ зальют каток с искусственным льдом. Он станет самым большим в Европе. Ледяная площадка появится в районе фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".