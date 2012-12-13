В Москве впервые откроют каток на крыше

Фото: ИТАР-ТАСС

Первый в столице каток на крыше площадью 1000 квадратных метров откроется в центре ARTPLAY 25 декабря. С ледовой площадки откроется вид на исторический центр города, Яузу, Андроников монастырь, московские высотки, Останкинскую телебашню и небоскребы "Москва-Сити".

Одновременно на катке смогут находиться до 700 человек.

"Большая площадь позволяет разместить все необходимое для комфортного семейного отдыха на открытом воздухе: тёплые раздевалки, прокат коньков, кафе, смотровую площадку и площадку для лепки снежных фигур", - сообщили организаторы.

Посетителей катка ждут тематические вечеринки, танцы на льду, мероприятия для детей и даже кинопоказы. А в канун новогодних праздников здесь откроют рождественскую ярмарку.