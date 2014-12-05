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Экономика

05 декабря 2014, 18:32

IKEA закроет катки в торговых центрах "Мега"

катки торговые центры магазины IKEA

Фото: ТАСС/Андрей Старостин

Компания IKEA закрывает катки в двух торговых центрах "Мега" в Москве и в одном в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя IKEA Shopping Centers Russia Татьяну Русакову.

Она отметила, что такое решение было принято в связи с реорганизацией внутреннего пространства торговых центров.

"Концепция реорганизации пространства будет разрабатываться индивидуально для каждой "Меги". Прежде всего мы говорим о "Мега Теплый Стан", "Мега Химки" и "Мега Казань". Каток в них будет преобразован под какие-то новые виды развлечений", - сказала Русакова.

Точная дата прекращения работы катков пока неизвестна. Однако завершить обновление трех торговых центров планируется в 2018 году. По словам Русаковой, на месте катка в ТЦ "Мега" могут появиться фермерский рынок, а также развлекательные и образовательные зоны для детей разных возрастов и возможностей. Точные параметры обновления развлекательной зоны в московских и казанской "Мегах" пока прорабатываются.

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В настоящее время на территории России работает 12 ТЦ "Мега", ими управляет компания IKEA Shopping Centres. В Московском регионе таких центров три: в Химках, Теплом Стане и Белой даче.

Напомним, что в воскресенье, 30 ноября, в 18 парках Москвы открылись катки.

Прокатиться на коньках, можно, в том числе, в Парке Горького, Сокольниках и Измайловском парке. Кроме того, на ВДНХ открыли самый крупный искусственный каток в мире. На нем могут одновременно находиться почти пять тысяч человек.

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