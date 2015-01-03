На каникулах в столице пройдет почти полторы тысячи мероприятий

На каникулах в Москве пройдет почти полторы тысячи мероприятий

На новогодние каникулы в городе запланировано почти полторы тысячи спортивных соревнований, мастер-классов, спектаклей и концертов, сообщает телеканал "Москва 24".

В столице также работает множество катков: как в центре, так и в округах. Главные ледовые площадки города - ВДНХ, Сокольники, парк Горького и каток на Красной площади.

Сеанс катания для взрослого в самом центре столицы обойдется в сумму от 300 до 500 рублей. За прокатные коньки придется оставить депозит от 1000 до 2000 рублей.

В других округах выход на лед стоит дешевле. В Измайловском парке сеанс стоит 200 рублей, прокат - 150 рублей в час. В залог нужно оставить 1000 рублей.

Как провести новогодние праздники в Москве

Для тех, кто не чувствует сил стоять на льду, есть и другие зимние развлечения. В "Сокольниках" все большей популярностью пользуются зимние велосипеды. За 400 рублей в час можно почувствовать себя и велоспринтером, и лыжником одновременно. В залог придется оставить 2000 рублей.

Намного дешевле - от 150 рублей в час - обойдется аренда лыж. Покататься можно более, чем на 200 трассах в пределах города.

Напомним, со 2 по 11 января для бесплатного посещения открываются столичные музеи. Среди них - архитектурный комплекс "Провиантские склады", музей археологии Москвы, усадьба князей Голицыных, музей русской гармоники, "Дом на набережной" и другие.