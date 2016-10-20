МАК завершил расследование катастрофы самолета Falcon во Внукове

Расследование катастрофы самолета Falcon в аэропорту Внуково завершено. Об этом сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
В настоящий момент комиссия подготовила окончательный отчет. В ближайшее время его опубликуют на официальном сайте МАК.
Причиной крушения авиалайнера стало столкновение самолета со снегоуборочной машиной.
Обвинение в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть более двух лиц, предъявлено руководителю полетов Роману Дунаеву и диспетчерам Александру Круглову и Надежде Архиповой.
Также обвиняемыми по делу проходят водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко и ведущий инженер – руководитель смены отдела эксплуатации Владимир Леденев.