МАК завершил расследование катастрофы самолета Falcon во Внукове

Расследование катастрофы самолета Falcon в аэропорту Внуково завершено. Об этом сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В настоящий момент комиссия подготовила окончательный отчет. В ближайшее время его опубликуют на официальном сайте МАК.

Легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября 2014 года в столичном аэропорту Внуково. Погибли трое членов экипажа и пассажир – глава нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери. Сумма ущерба составила 800 миллионов рублей.

Причиной крушения авиалайнера стало столкновение самолета со снегоуборочной машиной.

Обвинение в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть более двух лиц, предъявлено руководителю полетов Роману Дунаеву и диспетчерам Александру Круглову и Надежде Архиповой.

Также обвиняемыми по делу проходят водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко и ведущий инженер – руководитель смены отдела эксплуатации Владимир Леденев.