Борт с телами погибших членов экипажа Ил-76 вылетел в Москву

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В аэропорту Иркутска состоялась церемония прощания с экипажем самолета Ил-76, потерпевшего крушение при тушении лесных пожаров в Иркутской области, сообщает "Интерфакс".

После траурного мероприятия борт с телами погибших вылетел в Москву. На подмосковном аэродроме Раменское будет организована торжественная встреча самолета с телами погибших членов экипажа.

Самолет Ил-76 МЧС России потерпел крушение утром в пятницу в ходе тушения лесного пожара на территории Качугского района Иркутской области. На борту находились 10 членов экипажа, все они погибли.

В их числе заслуженный летчик РФ Леонид Филин, второй пилот Алексей Лебедев, штурман Георгий Петров, а также бортовой инженер Виктор Кузнецов, радист Игорь Мурахин, бортовые операторы Сергей Макаров, Марат Хадаев, Сергей Сусов, авиационные техники Андрей Машнинов и Вадим Жданов.

Обломки воздушного судна были обнаружены в ночь на воскресенье. В настоящее время на месте работают следователи и специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

Условия видимости в пожароопасном районе не были идеальными. По предварительным данным, самолет попал в волну горячего воздуха, облетая пожар, в результате чего врезался в сопку.

На месте крушения воздушного судна уже был обнаружен один из бортовых самописцев.