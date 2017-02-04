Форма поиска по сайту

04 февраля 2017, 09:28

Происшествия

Почти 80 обломков нашли за сутки на месте крушения Ту-154 в Сочи

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

На месте крушения Ту-154 в районе Сочи за сутки нашли почти 80 обломков самолета, сообщает РИА Новости.

Водолазы выполнили девять погружений, обнаружили 76 элементов самолета и два фрагмента тел, идентификация останков которых продолжается.

29 декабря специалисты завершили основную фазу поисково-спасательной операции. С начала поисков были обнаружены тела 19 погибших и более двухсот фрагментов останков жертв крушения.

Также спасателям удалось отыскать два бортовых самописца – речевой и параметрический. Они находятся в удовлетворительном состоянии, их расшифровкой занимаются в Москве. Третий черный ящик разрушен.

Эксперты устанавливают причину катастрофы. Версия теракта исключена.

Рано утром 25 декабря Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море в районе Сочи. Летевший из Московской области самолет пропал с радаров после вылета из Адлера, где совершал дозаправку. На борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Пассажирами были военнослужащие вооруженных сил, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители СМИ и врач Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Полный список находившихся на борту людей опубликован на сайте Минобороны.

Сюжет: Катастрофа Ту-154 в Черном море
катастрофы Ту-154 крушения самолетов чп

