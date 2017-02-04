Почти 80 обломков нашли за сутки на месте крушения Ту-154 в Сочи

Фото: ТАСС/Артур Лебедев
На месте крушения Ту-154 в районе Сочи за сутки нашли почти 80 обломков самолета, сообщает РИА Новости.
Водолазы выполнили девять погружений, обнаружили 76 элементов самолета и два фрагмента тел, идентификация останков которых продолжается.
29 декабря специалисты завершили основную фазу поисково-спасательной операции. С начала поисков были обнаружены тела 19 погибших и более двухсот фрагментов останков жертв крушения.
Также спасателям удалось отыскать два бортовых самописца – речевой и параметрический. Они находятся в удовлетворительном состоянии, их расшифровкой занимаются в Москве. Третий черный ящик разрушен.
Эксперты устанавливают причину катастрофы. Версия теракта исключена.
Пассажирами были военнослужащие вооруженных сил, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители СМИ и врач Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Полный список находившихся на борту людей опубликован на сайте Минобороны.