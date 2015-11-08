Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября 2015, 17:03

Происшествия

Египетские следователи считают вероятность взрыва на борту А321 высокой - СМИ

Фото: Suliman el-Oteify/AP/ТАСС

Египетские следователи считают, что с 90-процентной вероятностью причиной крушения российского А321 в Египте стал взрыв бомбы на борту лайнера, сообщает сайт британского издания Daily Mail со ссылкой на неназванного представителя следствия.

По его словам, показания бортового самописца и звук с "черного ящика" говорят о том, что это была бомба.

"Мы на 90% уверены, что это была бомба", - отметил он.

Дополнительные детали расследования источник назвать отказался.

Как сообщает агентство "Интерфакс", официального подтверждения этой версии пока не поступало.

Так, председатель египетской комиссии по расследованию катастрофы Айман аль-Мукаддам сказал, что говорить о взрыве на борту пока рано.

"Все сценарии возможны: взрыв топлива, что угодно; я не хочу исключать ни одного сценария", - заявил он.

Напомним, информацию о том, что на борту российского лайнера произошел взрыв распространили ранее и французские СМИ.

Телеканал France 2 сообщил, что бортовой самописец лайнера A321 авиакомпании "Когалымавиа" зафиксировал звук взрыва.

Такая же информация появилась и на сайте французского журнала "Пуэн". Издание привело слова эксперта о том, что в данном случае идет речь о внешнем воздействии, которое привело к уничтожению самолета.

Кроме того, по информации, опубликованной на сайте французской газеты "Фигаро", "все говорит в пользу того, что катастрофа на борту самолета произошла внезапно".

Отметим, что 6 ноября директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321. Предложение было одобрено президентом.

Ссылки по теме


Утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии.

Сюжет: Катастрофа Airbus А321 в Египте
катастрофа расследование Airbus чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика