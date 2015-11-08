Египетские следователи считают вероятность взрыва на борту А321 высокой - СМИ

Фото: Suliman el-Oteify/AP/ТАСС

Египетские следователи считают, что с 90-процентной вероятностью причиной крушения российского А321 в Египте стал взрыв бомбы на борту лайнера, сообщает сайт британского издания Daily Mail со ссылкой на неназванного представителя следствия.

По его словам, показания бортового самописца и звук с "черного ящика" говорят о том, что это была бомба.

"Мы на 90% уверены, что это была бомба", - отметил он.

Дополнительные детали расследования источник назвать отказался.

Как сообщает агентство "Интерфакс", официального подтверждения этой версии пока не поступало.

Так, председатель египетской комиссии по расследованию катастрофы Айман аль-Мукаддам сказал, что говорить о взрыве на борту пока рано.

"Все сценарии возможны: взрыв топлива, что угодно; я не хочу исключать ни одного сценария", - заявил он.

Напомним, информацию о том, что на борту российского лайнера произошел взрыв распространили ранее и французские СМИ.

Телеканал France 2 сообщил, что бортовой самописец лайнера A321 авиакомпании "Когалымавиа" зафиксировал звук взрыва.

Такая же информация появилась и на сайте французского журнала "Пуэн". Издание привело слова эксперта о том, что в данном случае идет речь о внешнем воздействии, которое привело к уничтожению самолета.

Кроме того, по информации, опубликованной на сайте французской газеты "Фигаро", "все говорит в пользу того, что катастрофа на борту самолета произошла внезапно".

Отметим, что 6 ноября директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321. Предложение было одобрено президентом.

Утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии.