Она не красотка, он не д'Артаньян: кто отказался от звездных ролей

Звездные роли, от которых отказались актеры

Кто мог занять место Кейт Уинслет в "Титанике" и Джулии Робертс в "Красотке"? И каким бы зрители запомнили фильм "Три мушкетера", если бы в нем снялся Абдулов? Звездные роли, от которых отказались актеры, - телеканал "Москва Доверие" подготовил специальный репортаж.

Эмма Уотсон. Фото: facebook.com/emmawatson

20-летняя актриса Эмма Уотсон, которая прославилась благодаря роли Гермионы в "Гарри Поттере", отказалась принять участие в съемках экранизации эротического бестселлера "50 оттенков серого" Э. Л. Джеймс. Ранее от главной роли в картине отказались Кристин Стюарт, Мила Кунис и Кира Найтли. А вот Дакота Джонсон, известная зрителям по фильмам "Социальная сеть" и "Need for Speed: Жажда скорости", согласилась.

Роман рассказывает об истории отношений студентки Анастейши Стил и молодого миллиардера Кристиана Грея. По признанию Э. Л. Джеймс, при написании первой книги трилогии ее вдохновляла "Сумеречная сага" Стефани Майер. "50 оттенков серого" стали настоящим хитом, побив рекорды продаж во многих странах.

Дакота Джонсон. Фото: facebook.com/dakotajohnsondaily

Дэрил Ханна, снявшаяся в фильмах "Уолл-стрит" и "Убить Билла", когда-то уступила Джулии Робертс роль в нашумевшем фильме "Красотка". Дэрил отказалась от роли Вивьен, и не из-за капризов или плотного съемочного графика, а по убеждениям. Фильм, по ее мнению, унижал женщин, несмотря на то, что подавался как романтическая сказка для взрослых. Но зато для Джулии Робертс эта роль стала прорывом в мир кинозвезд первой величины.

Дэрил Ханна. Фото: facebook.com/pages/Daryl-Hannah/387461144629269

Майкл Дуглас, Шон Коннери, Джин Хэкмен не вдохновились ролью Ганнибала Лектора в "Молчании ягнят", а вот Энтони Хопкинс согласился. И за 16 минут своей игры в фильме получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль, что до сих пор является непревзойденным рекордом. Всего же лента получила пять золотых статуэток, "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля и множество других почетных наград.

Гвинет Пэлтроу была кандидатурой №1 в списке претенденток на главную роль в "Титанике". И Джеймс Кэмерон был очень расстроен, когда Гвинет не заинтересовалась его предложением. Зато Кейт Уинслет буквально выпросила роль молодой аристократки Роуз, полюбившей простого парня. И… проснулась знаменитой.

Гвинет Пэлтроу. Фото: facebook.com/GwynethPaltrowOfficial

На главную роль в фильме "Основной инстинкт" изначально приглашали Келли Линч ("Кудряшка Сью", "Пиджак"), но она отказалась. Тогда ее место заняла Шэрон Стоун, для которой это роль стала чуть ли не ключевой.

В отечественном кинематографе тоже немало таких примеров. Например, Владимир Меньшов не захотел снимать свою жену Веру Алентову в фильме "Москва слезам не верит". На роль Екатерины он приглашал Ирину Купченко и Маргариту Терехову, но обе актрисы отказались. Купченко не понравился сценарий, а Терехова предпочла роль Миледи в "Трех мушкетерах".

Ирина Муравьева в роли Люды (на снимке слева) и Вера Алентова в роли Кати в сцене из фильма "Москва слезам не верит". Фото: ИТАР-ТАСС

На счету Народного артиста Евгения Герасимова около 60 главных ролей в кино. Но настоящую популярность ему принесли картины "Петровка, 38", "Огарева, 6", "Вам и не снилось", "Бармен из "Золотого якоря". Но до сих пор Евгений жалеет, что отказался от роли Шарапова. Фильм "Место встречи изменить нельзя" – туда его звал сам режиссер Станислав Говорухин, но Евгений был занят работой в другой картине, и роль Шарапова досталась Владимиру Конкину.

Евгений Герасимов. Фото: ИТАР-ТАСС

Добавим, от съемок в фильме "Место встречи изменить нельзя" отказывались многие актеры. Актрисе Ольге Науменко предлагали роль Маньки Облигации, но она хотела сыграть Варю. А роль девушки легкого поведения блистательно исполнила актриса Лариса Удовиченко

Специально для Леонида Куравлева Василий Макарович Шукшин написал роль Ивана в фильме "Печки-лавочки", но актер отказался от съемок в фильме, посчитав, что и без того сыграл у Шукшина достаточно "чудиков". Пришлось Василию Макаровичу играть Ивана самому.

Роль Миледи в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера", блистательно исполненная Маргаритой Тереховой, изначально должна была достаться Елене Соловей. Но та отказалась. Причина, правда, была уважительная – актриса ждала ребенка. В этом же фильме должна была сниматься актриса Евгения Симонова, ей режиссер предложил Констанцию. Однако Симонова отказалась от нее в знак солидарности с Александром Абдуловым, которым режиссер поступился ради Михаила Боярского.