"Левиафан" оказался на четвертом месте проката по итогам выходных

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Фильм "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева оказался на четвертом месте российского кинопроката по итогам выходных. Картина собрала около 0,7 миллиона долларов, сообщает МИА "Россия сегодня".

Фильм вышел в прокат 5 февраля и в первый день заработал 7,2 миллиона рублей.

Критики считают "Левиафана" главным событием в мире российского кино за последнее время. Так, Артемий Троицкий назвал его фильмом 2014 года.

"В области кино этот год запомнится выдающейся картиной Андрея Звягинцева "Левиафан". Как и альбом Гребенщикова, этот фильм касается нашей нынешней не совсем веселой жизни. Потрясающая игра актеров, очень убедительная режиссура и хорошая работа оператора. "Левиафан" - фильм, который со временем станет классикой отечественного (а может, и не только отечественного) кино", - сказал Троицкий.

Картина получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший иностранный фильм", также она номинирована на премию "Оскар". Как рассказал главный редактор киносайта Filmpro.ru Иван Кудрявцев, у "Левиафана" высокие шансы получить золотую статуэтку.

Фильм отметился участием в скандале еще до первого появления на экранах российских кинотеатров. Некоторые критики отрицательно высказались о "Левиафане" из-за негативного отображения российской действительности в картине.