Подтвердить интернет-покупку можно будет при помощи селфи

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Селфи может заменить пароли на банковских картах MasterCard. Тесты программы, которая будет подтверждать покупку, сканируя лицо пользователя карты, начнутся осенью, сообщает "Российская газета". Речь идет о подтверждении покупок в интернете.

"Думаю, новому поколению, которое живет снимками селфи, понравится. Они наверняка подхватят эту технологию", – заявил, директор MasterCard по инновационным решениям в сфере безопасности Аджай Бхал.

Сейчас оплата по MasterCard предполагает введение пароля для подтверждения оплаты в интернете. По данным компании, эта технология использовалась в 3 миллиардах транзакций за прошлый год, она предотвращает случаи использования карты интернет-мошенниками.

После внедрения новой программы, на завершающем этапе покупки, интернет-покупателю необходимо будет сделать свое фото с помощью смартфона. MasterCard полагает, что это намного легче, чем запоминать пароли.