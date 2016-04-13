День памяти Маяковского отметят карнавалом, квестом и фейерверком

Фото: ТАСС

14 и 16 апреля в Москве пройдут мероприятия, посвященные дню памяти Владимира Маяковского.

Уже традиционно к этой дате музей поэта готовит насыщенную программу. Так,14 апреля в 13:00 поклонники поэта смогут возложить цветы на его могилу на Новодевичьем кладбище и у памятнику на Триумфальной площади. После этого в зале "На Каширке" откроется выставка "Реклам-Конструктор: Маяковский – Родченко".

Любителей прогулок по городу в 16:30 приглашают к библиотеке имени Ф.М. Достоевского. Отсюда стартует квест – городское ориентирование по местам, связанными с поэтом и его современниками. Завершится день спектаклем-диспутом "Председатели Земного шара" о жизни и творчестве В. Маяковского и В. Хлебникова, который состоится в 20:00 по адресу: Басманный тупик, д. 6А.

16 апреля все желающие смогут посетить первый поэтический фестиваль "Поэзия улиц", который развернется в ЖК "Город набережных".

Он объединит в себе уличный театр, актерские чтения и открытый микрофон, мастер-классы на любой вкус и активные игры для всей семьи. На аллеях высадят "фруктовый сад души" – супрематистские деревья, названные в честь поэтов футуристов – Хлебникова, Бурлюка, Крученых и Маяковского. Всюду будут происходить перформансы, работать мастерские и "открытый микрофон". Кульминацией праздника станет карнавальное шествие "Ожившие стихи". Участники шествия, декламируя строки Маяковского, дойдут до большого маяка, где фейерверк окрасит небо всеми цветами радуги.

Вход на все мероприятия 14 и 16 апреля бесплатный. Желающие попасть на "Поэзию улиц" могут воспользоваться трансфером от метро "Планерная", для этого надо зарегистрироваться по ссылке.