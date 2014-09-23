Карантин по бешенству объявлен в Теплом Стане

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории района Теплый Стан Юго-Западного округа столицы введен карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы.

У одного из диких животных в Теплом Стане было диагностировано бешенство. На территории района вводится запрет на проведение выставок животных, их запрещено продавать и вывозить за пределы района.

Напомним, 16 сентября аналогичный карантин ввели в районе Котловка, где был выявлен случай заболевания бешенством домашнего животного.

В июле бешенство было диагностировано у дикого животного в поселении Новофедоровское Троицкого административного округа.

Случаи введения карантина на территории "старой" Москвы очень редки. Всего же в прошлом году на территории Москвы было выявлено 15 случаев бешенства животных.