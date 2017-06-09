Собянин: оборудование для домов в столице производят московские заводы

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Оборудование для столичных домов производят московские заводы. Об этом заявил Сергей Собянин во время посещения завода АО "Сантехпром", который является крупнейшим столичным производителем радиаторов для систем отопления жилых домов.

"Немногие знают, что Москва располагает не только мощным строительным комплексом, но и развитой промышленностью строительных материалов и оборудования. И сегодня эта промышленность на полную мощность задействована в реализации крупнейшей городской программы капитального ремонта. Например, каждый пятый радиатор отопления, который сегодня устанавливают в московских квартирах и подъездах по программе капремонта, выпущен в Гольянове на заводе "Сантехпром", – сказал мэр.

Собянин отметил, что горожане, которые платят взносы на капитальный ремонт, получают не только отремонтированные дома, но и дополнительные рабочие места и дополнительные налоги для решения социальных проблем.

Мэр добавил, что в заводе "Сантехпром" размещается учебный центр капремонта. Там проходят обучение муниципальные депутаты и общественники, которые затем осуществляют общественный контроль качества работ по капремонту.