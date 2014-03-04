Офисные забавы: пистолет-линейка и точилка-Пиноккио

Фото: monkeybusiness.co.il

Степлер 5 марта отмечает свой 146-й день рождения. Незаменимый помощник офисных работников весьма изменился за пару столетий, как и его собратья по канцелярскому миру. Сетевое издание М24.ru делится историей возникновения привычных предметов и рассказывает, чем сегодня удивляют клиентов производители канцтоваров.

Старик-степлер

Сначала пару слов об имениннике. Прототип степлера появился еще в XVII веке и был создан специально для короля Франции Людовика XV. Механическое приспособление для скреплений бумаг находилось только в личном пользовании монарха. Механизм был уникален еще и тем, что скобы изготавливались вручную, и на каждой была выгравирована королевская эмблема. О серийном производстве степлера не было и речи. Только в конце XIX века, когда возросло количество бумаги, появилась потребность в устройстве, которое могло бы соединять листы.

Днем рождения современного степлера историки считают 5 марта 1868 года. Именно в этот день Джордж Мак Гилл запатентовал приспособление в виде пресса, скрепляющего листы. Само слово степлер появилось уже в 1909 году - до этого сшивающие механизмы назывались скреплятелями, или Hotchkiss (от названия американской компании, которая их выпускала). В первой четверти ХХ века степлером обзавелись фактически все офисы США, но они были неудобны в использовании: каждая скоба вставлялась в устройство отдельно.

В 1923 году компания Boston Wire Stitcher Co выпустила более простую модель, в которой скобы уже были склеены в полосу, а спустя несколько лет в конструкцию добавили верхнюю открывающуюся крышку. Сейчас существуют разные виды степлеров: настольные вертикальные или горизонтальные (с резиновой подошвой), карманные, ручные (с углублениями для пальцев), брошюровочные (обеспечивают максимальную глубину прошивки), типографские (прошивают до 250 листов, используются в крупных учреждениях). Они также могут быть механическими или электрическими.

Степлеры, которые приводятся в действие сжатием двух ручек, называются плаеры. Конструкция такого приспособления помогает сшивать листы без особых усилий. Еще одна разновидность – такер, скобозабивной пистолет для крепления плакатов или объявлений на стены.

Сейчас, когда степлер вроде бы доведен до совершенства, производители экспериментируют с его внешним видом, чтобы привлечь покупателей, а художники используют его "вместо кисточки". Например, французс Батист Дебомбург "рисует" степлером черно-белые полотна. В одной такой работе может быть использовано до 30 тысяч скоб.

Фото: baptistedebombourg.com

Перья и ручки

Широкое распространение канцтовары получили в ХХ веке, а вот попытки изобрести их предпринимались и до нашей эры! Например, писчие перья известны примерно с 3 000 года до н. э. - тогда они вырезались из стеблей тростника. Английское слово pen произошло от латинского penna (перо птицы), поскольку для нанесения надписей большое распространение у римлян приобрели именно перья домашних птиц, которые затачивались у корня. Археологические находки в Помпеях включают варианты перьев, изготовленных из бронзы, однако распространение они получили лишь в XVIII веке. Столетие спустя появились авторучки со сменным пишущим узлом, капиллярную систему для которых придумал нью-йоркский торговец канцелярскими товарами Льюис Эдсон Уотерман, основавший в 1883 году фирму Waterman, которая процветает и поныне.





Фото: ИТАР-ТАСС

Около 1944 года Ласло Биро, венгр по происхождению, проживающий в Аргентине, опираясь на последние методы изготовления шарикоподшипников, добавил к капиллярному каналу шариковый механизм и представил миру шариковую ручку. Теперь в Аргентине ручки в его честь называют "бироме", а в день рождения Ласло Биро Аргентина празднует День изобретателя, несмотря на то что принцип действия шариковой ручки был запатентован в США в 1888 году Джоном Лаудом.

Пастушьи палочки

Карандаш. Графитные карандаши известны с XVI века. После мощной бури пастухи нашли под выкорчеванными ветром деревьями непонятную массу. После разных экспериментов стало понятно, что находка хорошо оставляет следы на разных предметах, пастухи воспользовались этим, чтобы метить своих овец. В дальнейшем они начали производить из вещества тонкие заостренные на конце палочки и использовали их для рисования. Художники для удобства зажимали графитовые "карандаши" между кусочками дерева или веточками, оборачивали их в бумагу или обвязывали их бечевкой.

Фото: ИТАР-ТАСС

Деревянная одежда у карандаша появилась в конце XVIII века, тогда же стержень получил название – графитовый (от от др.-греч. γράφω — пишу). Появлением механического карандаша мы обязаны американцу Алонсо Таунсенда Кроссу. Он заметил, что почти 2/3 материала, составляющего простой карандаш, уходит в отходы при его заточке. Это и натолкнуло его на создание в 1869 году металлического карандаша. Графитный стержень размещался в металлической трубке и мог по необходимости выдвигаться на соответствующую длину.

"Овечьи" ножницы

Появлением ножниц мы обязаны... овцам. Потребность в их шерсти подтолкнула человека к изобретению режущего предмета три с половиной тысячи лет назад. Тогда ножницы представляли собой два лезвия, соединенных наподобие пинцета. Изобретение это, хоть и функционировало, не было особенно удачным (лезвия "овечьих" ножниц, появившихся впервые в Древнем Риме, не оборачивались относительно центра, а просто сжимались рукой, как большая захватка для кусочка торта).

Лишь тысячу лет назад какому-то ремесленнику пришло в голову соединить два ножа с помощью гвоздя, а ручки загнуть кольцами. Как показало время, такие ножницы оказались более удобными.

Шотландская клейкая лента

Под словом "скотч" мы понимаем обычную липкую ленту. И лишь немногие знают, что Scotch® — это зарегистрированная торговая марка, название которой стало нарицательным. Скотч придумали в Америке в начале прошлого века. Ричард Дрю, работавший в компании по производству наждачной бумаги, однажды увидел, как мучаются в автомастерской, когда нужно покрасить кузов двумя разными красками - граница при этом получалась до безобразия неаккуратной. Дрю пообещал малярам что-нибудь придумать и через некоторое время принес в мастерскую клейкую ленту шириной 2 дюйма (5 см, теперь стандартная ширина упаковочного скотча) с пластырем на каждом краю.

Один из мастеров решился попробовать опытный образец в деле, но, когда собрался наносить другой цвет, заметил, что лента Дрю скукожилась. Оказывается, из соображений экономии Ричард сделал ленту клейкой только по краям, а в середине — нет. Так как в те времена ходили легенды о шотландской скупости, рассерженный маляр в сердцах воскликнул: "Заберите эту ленту, отправьте вашим шотландским боссам и скажите им, чтобы сделали ее более клейкой!"

Фото: scotchbrand.com

Никаких Scotch bosses у Дрю не было, но словечко к ленте как будто приклеилось. Дрю продолжил эксперименты, и 8 сентября 1930 года отправил клиенту первый рулончик "шотландской" целлофановой ленты, получившей в дальнейшем широкое распространение.

Сейчас в мире существует более 900 видов скотчей: упаковочный, малярный, канцелярский, двухсторонний и т.д..

Линейка Менделеева

Многие историки считают, что линейкам с делением на сантиметры и миллиметры более двухсот лет. Такого мнения придерживались до тех пор, пока прообраз современной линейки не был найден при раскопках Помпеи.

Однако самой знакомой для нас линейкой является та, что появилась в послереволюционной Франции и производилась для парижских студентов. После 1812 года "республиканские" линейки попали в Россию как военный трофей, однако их производство было налажено только в 1899 году. Инициатором этого выступил Д.И. Менделеев, именно он посодействовал тому, чтобы в России внедрилась метрическая система мер, а с нею и линейка.

Канц-гаджеты

В борьбе за клиентов производители канцтоваров чего только ни придумали. Любимым приемом стало "скрещивание" различных предметов: ручка-часы, ручка-фонарик, часы-калькулятор, подставка под письменные принадлежности и точилка "в одном фланоне". Некоторые изобретатели пошли еще дальше.

Например, вполне в духе агента 007 была создана ручка, "5 в 1". Ее можно использовать как, собственно, ручку, лазерную указку, стилус для работы с сенсорными экранами, ультрафиолетовый фонарик (например, для проверки подлинности банкнот). Кроме того, ручка снабжена светодиодной лампочкой, позволяющей писать даже в темноте.

Фото: pylones.com

Вещи, которые, кажется, уже невозможно дополнить новыми функциями, дизайнеры "одевают" в новую одежду. Так на свет появился калькулятор, будто бы собранный из деталек LEGO, (специально для сладкоежек он может быть в виде плитки темного шоколада).

Фото: theodmgroup.com

Есть и канцтовары "с нюансами", которые могут стать шутливым сувениром для коллеги или приятеля, работающего в офисе.

Фото: justparty.ru

Для поклонников черного юмора у производителей тоже кое-что есть: подставка для карандаша или ручки Dead Fred в виде лежащего человечка. Она наводит на мысль об убийстве, совершенном на офисном столе, при этом орудием преступления служит именно письменная принадлежность. А поиграть "в войнушку" или "стрелялки" можно линейкой, имеющей форму пистолета.



Фото: monkeybusiness.co.il

Учитывая, что в руках школьников все буквально горит и ломается, и линейки не исключение, производители запустили в продажу "вечную" линейку, сделанную из эластичного пластика. Ее можно даже свернуть в узел без неприятных последствий. Для детей, привыкших тянуть в рот все и вся, выпущены бумага, которую можно съесть, и карандаш со съедобным грифелем.

Конечно, кому-то подобные вещи могут показаться детскими забавами, однако психологи поддерживают новаторство производителей, подчеркивая, что подобные аксессуары могут помочь офисным клеркам расслабиться, отвлечься, что является отличной профилактикой "профессионального выгорания".

