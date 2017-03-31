Заглушка подвела: дом в центре столицы затопили канализационные стоки

Стоки канализации затопили дом в центре столицы, сообщает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел на Новослободской улице. В результате прорыва испорчена мебель и паркет. По мнению специалистов, из-за неплательщиков была установлена заглушка, перекрывающая канализацию. Те попытались от нее самовольно избавиться, но нарушили работу всей системы.

По словам замдиректора по жилищному фонду ГБУ "Жилищник района Тверской" Сергея Сороковского, управляющая компания берет на себя ответственность за ремонт, но затем сумму, потраченную на работы, взыщут с той квартиры виновника.

За услуги ЖКХ жильцы должны около 300 тысяч рублей, а так как отключать воду закон запрещает, то неплательщиков лишают канализации, причем ограничители устанавливают в тех квартирах, где сумма долга превысила 200 тысяч рублей.

На тот случай, если жильцы самовольно снимают устройство и топят весь дом, эксперты советуют привлечь независимого специалиста, который установит, кто виноват в ЧП, а также определит, была ли эта заглушка исправна и как установлена.