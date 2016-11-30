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Камеры на столичных стадионах подключат к городской системе видеонаблюдения, сообщает mos.ru со ссылкой на начальника отдела департамента информационных технологий Дмитрия Головина.

В настоящее время подключены 22 камеры стадиона "Открытие Арена", затем специалисты займутся "Лужниками" и ЦСКА. Трансляции планируется запустить во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018.



К мундиалю к системе также планируют подключить камеры на объектах ГБУ "Гормост", которые находятся в непосредственной близости от стадионов.

Городская система видеонаблюдения состоит из 145 тысяч камер, картинка с которых поступает в единый центр хранения данных. Доступ к потоку имеют представители исполнительной власти и правоохранительные органы.