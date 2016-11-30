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30 ноября 2016, 13:50

Технологии

Камеры на столичных стадионах подключат к городской системе видеонаблюдения

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Камеры на столичных стадионах подключат к городской системе видеонаблюдения, сообщает mos.ru со ссылкой на начальника отдела департамента информационных технологий Дмитрия Головина.

В настоящее время подключены 22 камеры стадиона "Открытие Арена", затем специалисты займутся "Лужниками" и ЦСКА. Трансляции планируется запустить во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018.

К мундиалю к системе также планируют подключить камеры на объектах ГБУ "Гормост", которые находятся в непосредственной близости от стадионов.

Городская система видеонаблюдения состоит из 145 тысяч камер, картинка с которых поступает в единый центр хранения данных. Доступ к потоку имеют представители исполнительной власти и правоохранительные органы.

Кубок конфедераций считается репетиционным турниром перед чемпионатом мира по футболу и пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года.

В Кубке примут участие следующие сборные: Россия (хозяйка турнира), Германия (победитель чемпионата мира по футболу – 2014), Австралия (победитель Кубка Азии по футболу), Чили (победитель Кубка Америки), Мексика (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК) и Португалия (победитель чемпионата Европы). Последнего участника турнира, которым станет победитель Кубка африканских наций, определят 12 февраля.

Сюжеты: Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года , Кубок конфедераций – 2017
камеры технологии стадионы система городского видеонаблюдения

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