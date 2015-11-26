"Окно в город" покажет трансляцию с открытия катка на ВДНХ

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

27 ноября сервис "Окно в город" проведет онлайн-трансляцию с открытия самого большого катка в Европе, который располагается на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Картинка с нескольких камер системы городского видеонаблюдения позволит зрителям оценить масштаб проекта и понять, насколько загружена площадка – как в день открытия, так и в любой другой момент времени.

Также в этот день начнутся трансляции с двух других столичных катков, расположенных на территории Таганского парка и Сада им. Н. Баумана – в последнем случае катания стартуют 29 ноября.

Как работает сервис "Окно в город"

Сервис "Окно в город" запустили в декабре 2014. За это время сервисом воспользовалось более 130 тысяч человек. Они посмотрели трансляции двух десятков городских событий, или больше четырёх тысяч часов видео.

Больше всего просмотров в сервисе было 9 мая. Тогда Парад победы и шествие "Бессмертный полк" посмотрели более 50 тысяч человек. В число самых востребованных трансляций также попали фестиваль "Круг Света" и спортивные праздники – Московский марафон и веломарафон по Садовому кольцу.

Картинка с мероприятий передается с нескольких камер. В среднем на каждом мероприятии один зритель пользуется пятью камерами в течение 5 минут.

Отметим, что картинка с камер доступна как на персональных компьютерах, так и экранах мобильных устройств на базе iOS и Android, что позволяет горожанам планировать свой досуг на ходу.