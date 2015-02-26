Число парконов в Новой Москве увеличат в четыре раза

Парконы – передвижные комплексы фотовидеофиксации – за месяц зафиксировали в Новой Москве 5 тысяч нарушений ПДД, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на советника руководителя ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) Дмитрия Горшкова.

Нарушения зафиксировали с помощью 10 машин, на которых установлены камеры. По словам Горшкова, ЦОДД намерен увеличить число таких автомобилей в четыре раза. Он добавил, что камеры, установленные на комплексах, фиксируют нарушения на полосе шириной до 18 метров, а дальность захвата – до 500 метров.

По зашифрованным каналам данные уходят на серверы центра обработки данных, откуда передаются в ГИБДД. На мобильных комплексах работают посменно 20 человек, но к лету планируется нанять до 80 новых специалистов.

Ранее M24.ru сообщало, что власти столицы арендуют камеры, умеющие считывать закрытые номера с помощью RFID-меток. Теоретически оснащение всех регистрационных знаков RFID-информацией об авто сделает бессмысленным ухищрения водителей, которые закрывают номера.

Добавим, что в Москве сейчас работает 800 стационарных комплексов фотовидеофиксации. Они фиксируют превышение скорости, выезд на встречку и на выделенные полосы. Как ранее рассказывал глава ЦОДД Вадим Юрьев, на Тверской улице могут установить камеры для фиксации выезда за стоп-линию.

Теоретически все имеющиеся у города камеры можно настроить на фиксацию нарушения разметки, проезд на красный свет как на обычной дороге, так и на железнодорожном переезде. По Москве также курсирует 310 парконов.