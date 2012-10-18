Свыше 1 тысячи видеокамер появится в местах массового скопления людей

Фото: ИТАР-ТАСС

В местах массового скопления людей появится свыше 1 тысячи видеокамер, сообщил начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин. Сейчас в городе установлено 1,5 тысячи камер наружного наблюдения, еще 45 тысяч камер размещены в подъездах, более 9 тысяч – во дворах.

"За первые девять месяцев нынешнего года с их помощью было раскрыто 1218 преступлений", – передает ИТАР-ТАСС слова Якунина.

Он добавил, что столичные подъезды охраняют более 4,5 тысяч частных предприятий, 70 тысяч подъездов оборудовано домофонами, около 40 тысяч – кодовыми замками.