Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября 2012, 18:42

Безопасность

Свыше 1 тысячи видеокамер появится в местах массового скопления людей

Фото: ИТАР-ТАСС

В местах массового скопления людей появится свыше 1 тысячи видеокамер, сообщил начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин. Сейчас в городе установлено 1,5 тысячи камер наружного наблюдения, еще 45 тысяч камер размещены в подъездах, более 9 тысяч – во дворах.

"За первые девять месяцев нынешнего года с их помощью было раскрыто 1218 преступлений", – передает ИТАР-ТАСС слова Якунина.

Он добавил, что столичные подъезды охраняют более 4,5 тысяч частных предприятий, 70 тысяч подъездов оборудовано домофонами, около 40 тысяч – кодовыми замками.

Сюжет: Видеокамеры в столичных дворах
камеры ГУ МВД России по Москве

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика