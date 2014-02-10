Магистр японской каллиграфии Екатерина Назарова провела мастер-класс

В арт-центре "Ветошный" прошел мастер-класс по японской каллиграфии

В арт-центре "Ветошный" в рамках выставки "Самураи. 47 ронинов" прошел мастер-класс по каллиграфии. Магистр японской каллиграфии Екатерина Назарова расскала, какие стили японской каллиграфии существуют и как правильно изображать символы. Сетевое издание М24.ru приводит полную текстовую версию занятия.

- Разрешите представиться, меня зовут Назарова Екатерина, я учитель японской каллиграфии. Сегодня мы познакомимся с этим искусством, немножко попробуем пописать, понять, что это такое.

Немножко о письменности: так как мы с вами будем писать буквы, я скажу буквально два слова о японской письменности. Японская письменность - самая уникальная в мире, она состоит из двух азбук и иероглифического письма. То есть Япония заимствовала иероглифическую письменность из Китая очень давно, а потом создала еще две силлабические азбуки: хирагана и катакана. Конечно, есть иероглифы. В китайской каллиграфии пишутся исключительно иероглифы, потому что букв там нет, там каждое понятие обозначает свой иероглиф. Япония еще создала свою уникальную азбуку на базе иероглифов. Как это все происходило, я вам сейчас покажу. Например, был иероглиф "ан" - спокойствие. Что с ним сделали японцы? В современной интерпретации он выглядит вот так.

"Ан" - спокойствие

Смотрите, если разобрать на элементы: такая крышечка и женщина - женщина в доме - спокойствие, и всем хорошо. Если я напишу этот иероглиф скорописью, получится следующее. Это скоропись - тот же иероглиф "ан". Дальше, чтобы он превратился в букву, японцы немножечко додумали и создали азбуку хирагана, создали букву "а". Смотрите, получилась буква "а" японской азбуки хирагана. Понятен да, процесс? То есть первоначально азбука также происходила из иерогоглифов, это тоже в какой-то степени иероглифы.

Сегодня я с вами буду разбирать именно символы, знаки хирагана. Я предлагаю написать год Лошади. По-японски лошадь звучит как "ума". То есть мы будем писать две буквы хирагана – "у" и "ма". Азбука хирагана построена по принципу: сначала есть пять гласных звуков: "а", "и", "у", "э", "о", а далее к ним присоединяются согласные по одному, и образуются такие своеобразные ряды. Первый ряд на букву "к": "ка", "ки", "ку", "кэ", "ко". Далее буква "с": "са", "си", "су", "сэ", "со" и т.д. То есть каждая буква - это слог, кроме первых пяти. Соответственно, "у" - она сама по себе "у", как по русски "у". А "ма", вот, видите, один символ – это "ма", буква читается "ма". Мы с вами будем писать "у-ма".

Далее про инструменты, посмотрите, кисточки. Как их держать? Нужно держать кисточку перпендикулярно бумаге. Возьмите посерединке, чем выше вы будете брать, тем сложнее вам будет контролировать. Так только мастера пишут - и то со своими взглядами. Вот, на этот палец кладете, указательным держите, руку сильно не зажимайте, не напрягайте. Здесь (на ладошке) все свободно – яичко можно перепелиное положить. Дальше, когда пишем, под локтем должно быть свободное место - представьте, что у вас котик сидит на коленках, ему нельзя плакать. Сильно локоть не задирайте, у вас работает рука, кисть руки не работает. Это не беличья кисточка для рисования, это восточная кисть для каллиграфии, у нее есть свои принципы. У нее есть такая особенность, как упругость, пружинистость, поэтому ворс будет делать за вас всю работу, вы работаете только рукой и телом. Если вы пишете такую линию, лучше отклониться, чем рукой так сделать, потому что это отразится, и линия будет вот такая - не зажимайтесь.

Когда мы начинаем писать, не торопимся, не надо так: шух-шух, у нас тут не перформанс. Пишем медленно, спокойно. Допустим, когда мы пишем (вы видите, как капелька?), мы кисточку ведем перпендикулярно, а потом ее прижимаем - получается такая кругленькая "попочка". Потом здесь прижали и пошли, постепенно убираем нажим, все постепенно-постепенно, я сейчас покажу.

Давайте букву "у" начнем. Сначала посмотрите, как я пишу, а потом попробуйте. Тушь: сначала целиком кисточку промакиваем, а то потом сухая линия будет. Лишнее потом просто убрать и писать, смотрите, убрала лишнее, подготовилась. Работаем правой рукой, если у вас бумага лежит перед собой ровно, может быть немножко тесно.

Обратите внимание, как кисточка стоит. Пишу букву "у" - большую букву "у". Кисть руки не работает. Пишем только один раз, не подрисовывайте. Не получилось - лучше на следующем листе попробуйте. Вы левша? Вам трудно, знаю, потому что каллиграфия... в основном там все движения направлены на праворуких, но были мастера каллиграфы и леворукие. Кто-нибудь занимался музыкой? Вы знаете басовый ключ? - Вот похоже.

У вас должен быть один элемент, не раскидывайте их далеко друг от друга. Смотрите, обратите внимание: ничто здесь никуда не закручивается, все идет вниз. Здесь есть "спиночка", "басовый ключ", помните? Там такие две точки и есть элемент - ушко. Давайте, я еще раз напишу, а вы посмотрите и постараетесь исправить свои ошибки.

Как должен располагаться ворс кисточки - это самое сложное. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Смотрите, линия у нас идет, ворс кисточки должен быть здесь все время. Если ворс будет просто так, получатся такие "колбаски". Поэтому, когда вы прижимаете кисточку под углом 45 градусов к бумаге, вы должны этого придерживаться, так она идет потом, это красиво, плавно перетекает сюда. В этом разница, когда получаются каллиграфические линии или непонятные червячки.

Руку держим перпендикулярно, это будет помогать вам писать красивые линии. Еще ваша точка определяет центр буквы. Обратите внимание, еще один важный момент: вы слишком увлекаетесь этим элементом, и он у вас пошел. Здесь, видите, сколько у меня свободного места от головы до ножки? Вот так перегибать тоже не надо, движение сюда. Уже гораздо лучше, хорошо. В конце нажим становится чуть меньше, руку постепенно поднимаем. Подрисовывать не надо, я все вижу.

Вот тут хорошее движение, а потом вы, видимо, стали волноваться. Вот она - круглая спинка, а потом на спад. Хорошо, я уже вижу, получается. Смотрите, в чем уникальность этой японской кисточки - в том, что можно написать линии и очень толстые, и очень тонкие - все зависит от нажима. Посмотрите, у меня кисть достаточно большая. Я напишу "ичи" - это иероглиф "один" по-японски. Постепенно увеличиваем нажим. Советую писать потолще, потому что чем толще линия, тем меньше заметны ошибки. Давайте отвлечемся от нашей буквы "у" и перейдем к букве "ма". Отложите ваши "у".



Буква "ма" стоит из трех элементов: две горизонтальные черточки, потом петелька - опять же 45 градусов - чуть-чуть закругленная, сверху вторая линия, наоборот, немножко выгнутая. Если вы напишете прямые, ничего страшного. Потом 45 градусов, но вниз ворс. Здесь самое интересное: чуть приостановились и тянем сюда, кистью не крутим - крутим рукой. Потом остановились, прижали руку и убрали. Посмотрите, буква "ма". Попробуйте, у вас получится, я знаю. Раз, два, три, вот здесь осторожней, и не надо делать хвостики поросячьи. Вот здесь - вот вы дошли досюда - ведете сюда, ворс сам перекрутится красиво, если вы правильно держите кисть, и не крутите своей кистью руки.

Идем дальше. Смотрите, чтобы линия была прямой, не надо волноваться.

У вас тоже неплохо (получается), только какие-то линии дрожащие, как-то стесняетесь, наверное, здесь не надо стесняться, здесь надо стараться сделать максимум. И не торопитесь, чем медленнее вы будете писать, тем лучше.

Давайте пробуем написать две буквы вместе "у-ма". Тут будет сложнее, потому что места не очень много, нужно будет ужаться. Визуально, если трудно, обозначьте себе середину листа, сильно не прижимайте - на глаз, у кого хороший глазомер. Кто в себе не уверен, согните, но будет трудно тогда рисовать. Первый давайте согнем, а потом уже на его основе попробуем на несогнутом. Еще раз напоминаю, кисточка перпендикулярна. Иероглифы на листе занимают примерно одинаковую площадь. Ну что, иду смотреть ваших "лошадок".

Отрывать не надо, все пишется одним движением. Помните – локоть прямо. Я тоже художник, но пишу, как пишут каллиграфы. Давайте добавим толщины, и будет нормально. Убираем все хвосты - не надо. Здесь тоже, бац - обрубили топором, помягче, да? Как помягче – надо прижать маленько кисточкой.

Тут такая "ма", прям "иго-го" - поскакала, сама аж на лошадь похожа.

Тут все хорошо, только давайте сделаем "у" в длину, а не в ширину.

Посмотрите на букву "у" еще раз, не делайте слишком большие хвосты. Если вот так провести, у вас еще должно место остаться. Не увлекайтесь хвостами.

Теперь аттракцион невиданной щедрости: каждому я дам листочек рисовой бумаги, подходите по одному, пишите здесь стоя, это будет вам на память. Самые смелые, прошу, подходите сюда со своей кисточкой и тушь берите с собой. Спокойно, расслабьтесь Вот образец есть, пожалуйста. Вот, посмотрите, женщина пишет медленно и очень хорошо. Замечательно, аплодисменты! Чтобы было совсем красиво, во-первых, мы промакнем, и я поставлю печать. Зодиакальная лошадь по восточному календарю - это тоже "ума", но иероглиф другой будет. Это не та лошадь, которая "иго-го", а которая в календаре. Печать я сделала вчера на занятиях каллиграфии из обыкновенной стиральной резинки. Вы тоже можете сделать такие себе сами.

Шедевры свои забирайте с собой, если надо, если не надо, оставляйте здесь, мы с ними разберемся сами – продадим на черном рынке. Не увлекаемся, помним про ворс, пишем медленно, по направлению ворса в кисти.