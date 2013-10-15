Неизвестные в масках напали на кафе в Западном Бирюлево

Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь на 15 октября группа неизвестных в масках совершили налет на кафе азербайджанской кухни, расположенное в Востряковском проезде. В результате инцидента никто не пострадал.

Злоумышленникам удалось скрыться. В полицию для дачи показаний доставили лишь сотрудников кафе, передает телеканал "Москва 24".

Ранее сообщалось, что днем 13 октября несколько сотен человек собралось у ТЦ "Бирюза" в Западном Бмрюлево. Они требовали раскрыть убийство москвича в Востряковском проезде. Изначально акция планировалась как мирный сход, но в итоге переросла в беспорядки.

Плодоовощная база, на территории которой произошли беспорядки, будет закрыта по решению суда. Об этом сообщил префект Южного административного округа Москвы Георгий Смолеевский.

В отношении руководителей плодоовощной базы возбуждено три уголовных дела. Все они связаны с выявленными фактами организации нелегальной миграции. Более того, глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский заявил, что именно дирекция хранилища частично понесет ответственность за воскресные беспорядки в Бирюлево

Напомним, в ночь с 9 на 10 октября 25-летний Егор Щербаков был убит в ходе конфликта, предположительно, с выходцем с Кавказа. Щербаков и его девушка возвращались домой. Около подъезда их дома на Востряковском проезде к молодым людям подошел неизвестный мужчина и, в ходе завязавшегося конфликта, нанес Щербакову удар ножом. От полученного ножевого ранения молодой человек скончался на месте, а подозреваемый скрылся с места преступления.