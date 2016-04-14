Кафе на подиумах, подоконниках и лавочках появятся в столице

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В этом году в Москве появятся стоячие кафе, кафе на скамейках, подиумах и подоконниках. Об этом mos.ru сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Уже в этом году летние кафе без сидячих мест появятся в столице. Сколько их будет – зависит от востребованности нового формата у предпринимателей. Их известили о новых правилах через Федерацию рестораторов и отельеров России", – сказал Немерюк

По его словам, специалисты уже разработали стандарт новых типов летних кафе. Как пояснили в Москомархитектуре, речь идет о четырех типах кафе.

Первый тип – высокие столики вдоль кафе и ресторанов, где посетители смогут перекусить стоя. Второй – скамейки, которые не будут мешать прохожим, а рядом с ними – маленькие столики. Третий вариант – использовать в качестве стула широкий подоконник, который расположен не выше 60 сантиметров от уровня земли.

"В тех случаях, когда есть возможность, можно продолжить пол через открытые окна-витрины на улицу в виде подиума. Вынос такого подиума не должен превышать одного метра. При таком типе кафе понадобится установка ограждения или сигнального света, чтобы люди не падали", – пояснила зампредседателя Москомархитектуры Татьяна Гук.

Как отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, новые типы кафе будут очень востребованы не только в центре города, но везде, где не хватало ширины тротуара для размещения летней веранды.