В парке искусств МУЗЕОН появится детский центр с кафе

Фото: M24.ru

На территории парка искусств МУЗЕОН появится детский центр с кафе. Построить центр планируется к 2015 году.

"Уже сейчас заложен фундамент под будущее здание и построена часть детской площадки. Это будет большой отапливаемый павильон, который сможет работать в любую погоду: с одной стороны откроется кафе, с другой - детский центр, в котором будут проходить платные и бесплатные занятия для детей. Рядом появится площадка для активности на свежем воздухе с малыми архитектурными формами, канатными лестницами, деревянными лабиринтами", - рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе парка.

Сейчас все детские занятия и открытые уроки проходят как в самом парке, так и на Крымской набережной.

Напомним, что летом в кафе "Шардам", расположенном в парке искусств МУЗЕОН, работала Школа юного велосипедиста Fancy Bike.

Максимальный срок обучения в школе составил порядка четырех занятий, но самым способным было достаточно и одного.