Фастфуд Кончаловского и Михалкова не создаст конкуренции McDonald`s – эксперт

Сеть фастфуда Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова не составит серьезную конкуренцию крупнейшим игрокам фастфудного рынка, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

"В России вообще количество предприятий питания меньше, чем в Америке, в Европе, в Бразилии и в других странах. Чтобы конкурировать с McDonald`s, надо будет делать гамбургеры, а это мало вероятно", – отметил он в беседе с M24.ru. – Самое главное, чтобы в новой сети кафе было хорошее соотношение цена – качество".

Тем не менее, по словам Игоря Бухарова, сделать такой проект вполне возможно. "Вряд ли будут выделяться деньги из казны, скорей всего, попросят какой-нибудь банк дать кредит. Если кредит будет долгий, то вполне реально лет за 7-10 вернуть его", – пояснил ресторатор.

Бухаров добавил, что поддержка правительства может заключаться в том, чтобы оказать содействия в плане выделения места для установки кафе.

Напомним, Андрей Кончаловский и Никита Михалков направили письмо Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в создании национальной сети общественного питания – кафе-кулинарий под брендом "Едим дома!". Для ее создания партнерам необходимо более 970 миллионов рублей, сообщает "Коммерсант".

"Цель данного проекта – способствовать импортозамещению и созданию альтернативы западным сетям фастфуда", – объясняют свои идею режиссеры. Таким образом они хотят составить конкуренцию сети фастфуда "McDonald`s".



Кулинарии "Едим дома!" предлагается создать в формате небольших магазинов, совмещенных с кафе. При этом приготовление блюд будет происходить на региональных фабриках-кухнях, а меню на 30-40% будет состоять из региональных продуктов. Предполагается, что фабрики-кухни будут снабжать питанием социальные учреждения, в том числе детские дома и интернаты. Пилотные проекты предлагается реализовать в Московской и Калужской областях: там построят две фабрики-кухни, откроют 41 кафе и 91 кулинарию.

Отметим, что многие звезды кино и шоу-бизнеса давно не новички в ресторанном бизнесе. Свои кафе есть у Владимира Познера, Николая Баскова, Ксении Собчак, Федора Бондарчука и других.

