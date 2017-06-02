Форма поиска по сайту

02 июня 2017, 19:59

Культура

Уголовное дело возбудили против персонала кафе, куда не пустили детей-инвалидов

Фото: управление СК по Мурманской области

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении работников кафе "Сумах" в центре Мурманска, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Предполагается, что охранник не пустил в заведение три семьи с детьми в инвалидных колясках. Компания пришла в кафе, чтобы отметить День защиты детей.

О происшествии рассказала в Интернете мама одной из девочек, которым не удалось попасть в чайхану. По ее словам, охранник отказался пускать их в заведение в грубой форме. Действия персонала кафе расценивается как нарушение прав и свобод человека. Максимальное наказание за такое преступление составляет до пяти лет лишения свободы.

