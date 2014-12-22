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Москва 24

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22 декабря 2014, 10:43

Театр МОСТ превратился в новогоднее кабаре

кабаре театральные постановки театр МОСТ Сны на Патриарших

"Афиша": Кабаре "Сны на Патриарших" откроется в театре МОСТ

В декабре театр МОСТ превратится в настоящее кабаре. Здесь представят мистико-развлекательный спектакль "Сны на Патриарших". В программе кабаре – канкан, скетчи, романсы Вертинского и выступления конферансье, сообщает телеканал "Москва 24".

Превращать театр в кабаре в преддверии новогодних праздников для артистов МОСТа – дело привычное. Вот уже несколько лет подряд здесь удивляют зрителей захватывающим зрелищем.

Спектакль "Сны на Патриарших" в репертуаре театра с 2009 года, но ежегодно в программе меняется как минимум половина номеров. Оставшиеся – это уже визитные карточки кабаре. Например, открывающий вечер танец.

В программе этого года обновят песни и добавят несколько пародийных скетчей.

Как рассказал художественный руководитель театра МОСТ Евгений Славутин, в рамках спектакля планируют устроить шуточный аукцион. Продавать будут картину, якобы привезенную из Третьяковской галереи.

Спектакль "Сны на Патриарших" будут играть с 24 по 30 декабря. Начало в 20.00. Билеты можно забронировать.

Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы

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