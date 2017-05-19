Форма поиска по сайту

Швеция прекратит расследование дела об изнасиловании против основателя WikiLeaks

Фото: AP/Kirsty Wigglesworth

Предварительное расследование дела об изнасиловании против Джулиана Ассанжа прекратят 19 мая, сообщает "Газета.ру".

Такое решение приняла главный прокурор Швеции Марианна Ню.

Ордер на арест Ассанжа был выдан 20 августа 2010 года – основателя WikiLeaks подозревают в сексуальных домогательствах и изнасиловании. В тот период Ассанж находился в Лондоне, и в 2011 году суд в Великобритании выпустил постановление о его экстрадиции в Швецию.

Находившийся под подпиской о невыезде Ассанж попросил политического убежища в Эквадоре и укрылся в посольстве страны.

