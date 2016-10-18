Фестиваль "Золотая осень" посетили свыше 5 миллионов человек

Фестиваль "Золотая осень" в Москве посетили пять миллионов человек. Об этом сообщил на заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента торговли Алексей Немерюк.

На фестивале было продано 62 тонны сыра, 180 тонн мяса и более 240 тонн морепродуктов, а также 70 тысяч банок рыбных консервов. По словам Немерюка, в мерпориятии участвовали более 500 организаций и 120 производителей из 37 регионов.

Фестиваль проходил с 23 сентября по 9 октября. Мероприятия разделили на несколько тематических этапов: "Мясную неделю", "Сырные дни" и "Рыбную неделю". Кроме того работали региональные ярмарки, где продавались свежие овощи и фрукты. Для гостей фестиваля работали более 300 шале –181 торговое, 94 общественного питания и 26 анимационных.

Лидерами продаж стали фермерское мясо птицы, треска, барабулька и ряпушка.

Гости фестиваля могли посетить 4,8 тысячи различных мероприятий, включая кулинарные и творческие мастер-классы и шоу, интерактивные мини-лекции, концертные и театральные программы. В них приняли участие свыше 117 тысяч человек. Специальный проект фестиваля – благотворительный заезд, организованный совместно с фондом "Я Есть" с участием детей с ограниченными возможностями.

Следующий сезон фестивалей начнется 16 декабря в Москве, когда откроется традиционное Путешествие в Рождество.