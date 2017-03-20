Истребители НАТО сопроводили российский Ил-18 над Балтикой

Истребители ВВС НАТО, базирующиеся в Литве, 18 марта поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем, передает РИА Новости.

Истребители сопроводили самолет Ил-18, летевший со стороны материковой части Российской Федерации в Калининградскую область, сообщили в Минобороны Литвы.

По данным ведомства, Ил-18 летел по заранее предоставленному плану полета, с включенными радиолокационными автоответчиками. Самолет поддерживал связь с центром управления полетами, отметили в литовском Минобороны.

Ил-18 – cреднемагистральный пассажирский самолет. Предназначен для перевозки войск, материальных средств, почты, эвакуации раненых и больных, выполнения специальных задач. Экипаж – 5 человек, практическая дальность – 6,5 тысячи километров. Крейсерская скорость – 625 километров в час.

