Истребители НАТО сопроводили российский Ил-18 над Балтикой

Фото: Минобороны РФ
Истребители ВВС НАТО, базирующиеся в Литве, 18 марта поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем, передает РИА Новости.
Истребители сопроводили самолет Ил-18, летевший со стороны материковой части Российской Федерации в Калининградскую область, сообщили в Минобороны Литвы.
По данным ведомства, Ил-18 летел по заранее предоставленному плану полета, с включенными радиолокационными автоответчиками. Самолет поддерживал связь с центром управления полетами, отметили в литовском Минобороны.