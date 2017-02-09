Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Фото: ТАСС/Andy Rouse/BarcroftMedia
Британские истребители "Тайфун" сопроводили российские бомбардировщики Ту-160, пролетавшие в зоне ответственности Соединенного Королевства, сообщает Independent.
Как пояснили в Минобороны, российские ВКС в воздушное пространство страны не вошли.
Ту-160 приблизились к Британии с северо-востока, проследовали к западному побережью Ирландии и Бискайскому заливу.
Сопровождать бомбардировщики поднялись французские и испанские самолеты, но Ту-160 развернулись и взяли курс обратно на север.
Российские корабли сопровождала армада в составе не менее семи военных кораблей Великобритании, Португалии, Нидерландов, Норвегии и Германии. За прохождением через Ла-Манш следили патрульный противолодочный самолет ВМС США и британские истребители "Тайфун".
Военный министр Великобритании Майкл Фэллон заявил, что за перемещением группы ведется пристальное наблюдение. Российское Минобороны ответило, что наши корабли в эскорт-услугах не нуждаются.