В Басманном районе приведут в порядок исторический квартал

Фото: ИТАР-ТАСС

Москомархитектура объявила конкурс на проект реконструкции исторического квартала в центре столицы.

Заказчику предстоит разработать проект планировки квартала 1082 в Басманном районе. Общая площадь территории составляет 4,4 гектара, сообщается на сайте стройкомплекса Москвы.

Участок расположен между Посланниковым, Волховским, Старокирочным переулками и Бауманской улицей. На нем находятся федеральные памятники истории и культуры: три жилых дома XVIII-XIX веков в Старокирочном переулке.

Проектировщикам предстоит разработать баланс территории, где в процентах нужно будет указать соотношение площадей мест общего пользования, зон объектов капитального строительства, территорий объектов культурного наследия, а также природных территорий ограниченного пользования.

Также будет необходимо составить список аварийных, ветхих и предлагаемых к сносу зданий. Кроме того, надо будет определить участки для строительства новых объектов, в том числе жилых домов с квартирами для инвалидов на первых этажах. Помимо этого, нужно будет разработать предложения по охране окружающей среды, развитию транспортной системы и инженерно-техническому обеспечению территории.

Из бюджета города на эту работу планируется выделить 1,8 миллиона рублей. На подготовку проекта отводится 420 дней с момента заключения договора. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 26 ноября, торги пройдут 3 декабря.