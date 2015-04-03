В центре столицы восстановят четыре здания эпохи революции

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В центре города восстановят несколько исторических зданий, находящихся в аварийном состоянии. Речь идет о четырех зданиях, построенных в 1917 году, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса. Уточняется, что раньше все здания были жилыми, однако из-за их ветхости жителей отселили в другие дома.

Площадь первого земельного участка, расположенного по адресу: улица Покровка, владение 2/1, строение 3 составляет 612 квадратных метров. Там построен двухэтажный кирпичный дом. Участок также находится в границах объекта культурного наследия "Ансамбль доходной застройки, XVIII-XIX вв."

Второе здание находится по адресу: Пушкарев переулок, владение 12. Там расположен шестиэтажный кирпичный дом, который восстановят в нынешних габаритах.

Реставрации подлежит и четырехэтажный дом по адресу: улица Садовая-Сухаревская, владение 10/12, строение 1. Земельный участок находится в границах охранной зоны объектов культурного наследия, поэтому там разрешается только воссоздание исторического облика территории.

Четвертое здание – трехэтажный кирпичный дом в Даевом переулке, владение 31, строение 1 после восстановления собираются передать под заселение. Градостроительные планы четырех земельных участков одобрила Градостроительно-земельная комиссия.

Как реставрируют столичные архитектурные объекты

Ранее сообщалось, что в центре столицы планируют обновить 47 объектов культурного наследия. Ремонт в 10 объектах сделают за счет городского бюджета, в 37 – за счет средств собственников и пользователей зданий.

Напомним, в 2014 году в Москве за счет средств частных инвесторов и федерального бюджета было отреставрировано более 50 памятников истории и культуры. 31 памятник был отреставрирован за счет средств частных инвесторов, 20 – федерального бюджета, три – по программе "Рубль за квадратный метр".

Работы проведены на таких известных объектах, как комплекс зданий музыкальной школы имени Гнесиных на Знаменке, Дом Гагарина на Страстном бульваре, особняк Свешниковой на Большой Полянке, Оперный дом в Царицыне, Дом Куракиных на Новой Басманной улице, церковь Святого Климента на Пятницкой улице, Зеленый театр на ВДНХ и другие.

Всего в прошлом году в городе провели реставрацию 256 памятников. В 2014 году было заведено 223 административных дела по нарушениям охраны памятников в Москве. Были выданы предписания, различные понуждающие документы, в том числе судебного характера, на работы общим объемом инвестиций 1,5 миллиарда рублей.

В 2015 году планируется отреставрировать 336 памятников истории и культуры. Объемы инвестиций в реставрацию превысят 30 миллиардов рублей. Несмотря на все негативные прогнозы, нет ни одного частного инвестора, который бы отказался от участия. 187 объектов находятся на стадии проведения проектно-изыскательных работ не только на 2015, но и на 2016 год.