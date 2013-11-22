Опасных веществ в бандеролях на юге Москвы не обнаружено

Ртути, аммиака и хлора в бандероли с почты в ЮАО не обнаружено

Эксперты не обнаружили опасных веществ в подозрительных посылках, поступивших в почтовое отделение в ЮАО.

Как сообщает телеканал "Москва 24", отправления обследовали на содержание ртути, хлора, аммиака, а также радиации, после чего их отправили на повторное исследование, уже в лабораторных условиях.

Отправители бандеролей с розовым порошком устанавливаются.

Напомним, днем 22 ноября сотрудники почтового отделения на юге Москвы почувствовали недомогание из-за подозрительного порошка розового цвета, который содержался в поступивших на почту бандеролях.

Накануне вечером у некоторых сотрудников отделения №545 на улице Подольских Курсантов закружилась голова, на коже появилась сыпь.

Представители оперативных служб обнаружили 79 конвертов с розовым порошком. Невостребованные бандероли, от которых исходил неприятный "химический" запах, были возвращены в Москву из разных городов России.