22 ноября 2013, 16:40

Наука

Опасных веществ в бандеролях на юге Москвы не обнаружено

Ртути, аммиака и хлора в бандероли с почты в ЮАО не обнаружено

Эксперты не обнаружили опасных веществ в подозрительных посылках, поступивших в почтовое отделение в ЮАО.

Как сообщает телеканал "Москва 24", отправления обследовали на содержание ртути, хлора, аммиака, а также радиации, после чего их отправили на повторное исследование, уже в лабораторных условиях.
Отправители бандеролей с розовым порошком устанавливаются.

Напомним, днем 22 ноября сотрудники почтового отделения на юге Москвы почувствовали недомогание из-за подозрительного порошка розового цвета, который содержался в поступивших на почту бандеролях.

Накануне вечером у некоторых сотрудников отделения №545 на улице Подольских Курсантов закружилась голова, на коже появилась сыпь.

Представители оперативных служб обнаружили 79 конвертов с розовым порошком. Невостребованные бандероли, от которых исходил неприятный "химический" запах, были возвращены в Москву из разных городов России.

исследования лаборатории опасные вещества чп

