20 марта 2014, 15:01

Facebook разработала программу для точного распознавания лиц на фото

Фото: ИТАР-ТАСС

Исследовательская группа соцсети Facebook, занимающаяся изучением искусственного интеллекта, создала программное обеспечение, с высокой точностью распознающее лица. Об этом сообщает интернет-издание Technology Review.

Как отмечают специалисты социальной сети, на двух фотографиях люди могут узнать одно и то же лицо в 97,5% случаев, в то время как программа для распознавания уступает всего на несколько десятых процентов.

В 2012 году Facebook запустил функцию Tag Suggestions, которая распознает на фотографии друзей пользователя и предлагает их отметить. Однако ее возможности были ограничены. Новый алгоритм, по словам создателей, будет работать на 25% точнее.

Это стало огромным шагом вперед по сравнению с предыдущими разработками команды. Тем не менее, проект программного обеспечения, названный DeepFace, на данный момент остается чисто исследовательским. Как заявляет один из членов группы, они представят свою работу научному сообществу на конференции CVPR в июне.

