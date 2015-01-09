Киборги в СССР: кто пытался скрестить человека с роботом

"Нераскрытые тайны": Тайна советских киборгов

1945 год. В поверженной Германии в одном из секретных медицинских центров находят тела советских фронтовиков. Их кости заменены металлическими протезами. Неужели речь идет о попытке создать биоробота из живого существа? Некоторые факты свидетельствуют: в Советском Союзе проводились опыты по соединению живой материи с металлом и электроникой. Но кто и зачем занимался созданием непобедимых биороботов? Об этом читайте в специальном сюжете телеканала "Москва Доверие"

Солдаты-киборги

Конец 1930-х. Мир лихорадит. Пылает вооруженный конфликт СССР с Финляндией. Бои на Халхин-Голе. Гитлеровская Германия нападает на Польшу. Разгорается Вторая Мировая война. Но советская военная техника все еще не совершенна. Главная сила страны Советов – это солдаты, но они знают, что такое боль и усталость.

На фронте около 80% ранений приходится на область рук и ног. Зачастую осколки снаряда так дробят кость, что конечности уже не спасти. Если сделать их титановыми – это многократно увеличит боеспособность армии. Сегодня биопротезы из металла давно уже не новость. Но владеют ли подобными технологиями ученые в 1930-х?

Инженер Алексей Леньков отмечает, что технологии биопротезов разрабатываются уже давно. "Основная идея заключается в том, что в культе остаются нервные волокна, которые и нервировали утраченную конечность. Таким образом, подавая сигналы мысленно, скажем, на утраченную конечность, снимается биопотенциал с культи, и с помощью современных цифровых технологий этот сигнал расшифровывается, а дальше формируется команда на управление биопротезом", – отмечает специалист.

Речь идет о соединении нервных клеток человека с электронными устройствами. Но тогда в СССР об этом еще даже не мечтали, не говоря уже о том, чтобы создать армию киборгов с бионическими протезами вместо рук и ног.

"Человеческая рука – чрезвычайно сложный и тонкий механизм. И восстановление функций руки сейчас в самом таком зачаточном состоянии, когда мы можем обеспечить удержание предмета, какие-то простые манипуляции (схват, расжатие), но до полноценного восстановления еще очень-очень далеко", – поясняет Леньков.

Однако не исключено, что попытки создать киборга все же проводились, но несколько в ином русле, чудовищном. Писатель Юрий Воробьевский интересуется советскими секретными проектами. Как-то во время работы на телевидении он увидел кадры учебного фильма для закрытых лабораторий.

"Как я понимаю, из различных частей тяжело раненных солдат собирали некое тело с титановыми суставами. В определенную часть мозга попадает импульс, и человек начинает двигать руками. То есть, если такой солдат прыгает там с высоты 5-этажного дома и приземляется на ноги, то это ничего страшного", – рассказывает писатель.

На окраине Витебска в 1994 году находят останки человека с металлическим протезами. Вместо суставов – титановые шарниры. В металлических костях – специальные выемки для крепления с мышцами. По некоторым данным, накануне Второй Мировой войны в Витебске работал военно-медицинский центр протезирования, однако доказательств того, что именно там пытались создать киборга, не существует. Тем не менее, распространенные сегодня титановые суставы вполне могли появиться в подобной лаборатории. Многие военные секреты прошлого сегодня вошли в широкое употребление. Например, янтарная кислота – известное средство от похмелья. Некогда она появилась в недрах нацистских лабораторий.

"В другой дозировке это вещество давалось бойцам спецназа, которые тоже на какое-то время становились сверхлюдьми – могли трое суток бежать, не спать и т.д. Было единственным, но очень серьезным, кстати, противопоказанием в то время – хроническое расстройство желудка", – поясняет Юрий Воробьевский.

Свидетельства и документы

Невероятно, но когда-то большая секретность окружала и такое обыденное изобретение, как застежка-липучка. Придуманная в середине 1950-х, она тут же становится достоянием НАСА – Американского космического агентства. В условиях невесомости липучка доказала свою незаменимость. Она использовалась для застежки скафандра и крепления предметов к любой поверхности.

"Изначально разработка секретная, разумеется, как и все, что связано с космосом. Опять же, секретная не потому, что массу людей можно убить этим. Секретная – потому, что в это вложены колоссальные средства, большие деньги", – поясняет историк Алексей Пензенский.

Не исключено, что и титановые суставы изначально разработаны для других целей. В конце 80-х в США выходит книга Джеффа Страсберга "Секретное оружие Советов". По его утверждению после войны на территории Германии американские войска находят тела советских военнослужащих с титановыми костями. Изучив архивы ЦРУ, писатель приходит к выводу, что с 1936 по 1941 год в СССР идет работа по созданию суперсолдат. В эксперименте участвуют 3 сотни добровольцев. Выпускники суперклиники, чьи кости заменены на металл, составили особое десантное подразделение. В первые дни войны оно будет полностью уничтожено артиллерией Вермахта. Впрочем, эти факты не подтверждаются никакими документами.

"У историков на эту литературу не принято ссылаться. Нет, ее упоминают, конечно же, но это именно литература, а не источник. Важно понимать также то, что по очень многим делам здесь документов нет и быть не могло. Во-первых, архивы чистились. Ну, как в 91 году, когда в августе шел дым из печей КГБ", – отмечает Пензенский.

Но неужели все свидетельства о советских киборгах превратились в пепел в печах КГБ? Или похоронены в военных архивах? Можно ли сегодня найти хоть какую-нибудь зацепку?

Под грифом "секретно"

В начале 90-х многие секретные лаборатории закрываются. Чтобы выжить, специалисты вынуждены заявить о себе: перевести свои разработки на мирные рельсы.

Писатель Юрий Воробьевский подчеркивает, что в 91-м году в стране многое изменилось. Прекратилось финансирование многих программ, в том числе и военных, в том числе и секретных, и многие лаборатории, бывшие до этого секретными, ушли в свободное плавание. Им надо было как-то выживать. Они пытались перепрофилироваться, например, использовать свои разработки для медицинских целей.

Именно тогда в прессе появляется огромное количество того, что еще десятилетие назад хранилось под грифом "секретно", правда отличить в этих публикациях истину от выдумки не так-то просто.

"В 90-х годах, когда журналистов допустили в архивы на какое-то время, стало ясно, что, эта идея была не совсем верной. Не проверяя начали разрешать публиковать документы из дел, документов, и просочилась масса информации, которой совершенно нечего делать на страницах многотиражных газет", – рассказывает историк Алексей Пензенский.

В начале 90-х в руки ему попал любопытный материал. Не исключено, что в нем шла речь как раз о разработке биоробот. "Известно, что в 50-х годах проводились эксперименты по изъятию части ножных мышц. Проводились операции, удалялись отдельные мышцы. Не совсем понятно, в рамках какой программы эти исследования проводились и зачем. Что, в общем, здесь для космоса могло дать? Это было именно в рамках космической программы", – поясняет Пензенский.

Но для чего могла понадобиться отдельно взятая мышца ноги? Неужели для создания киборга? И что вообще понимать под этим словом? По существу оно означает "кибернетический организм", иными словами гибрид человека и машины.

"Киборг – это довольно широкое понятие, которое изначально было введено в 80-х годах на конференции НАСА с целью описать, кто такой астронавт. То есть астронавт в своем скафандре является киборгом, потому что это гомеостатическая самоподдерживающая система, которая имеет как органическое (биологическое), так и механическое начало", – отмечает биологи Ипполит Маркелов.

Киборги для космоса

После окончания Второй Мировой нужда в солдатах-киборгах постепенно отпадает. Все понимают, что будущее – за танками и ракетами. В то же время взгляды ученых устремляются в космос. Так может быть именно тогда, в 50-е годы, и начинается создание биоробота, который сможет работать за пределами земной атмосферы? Но для этого необходимо провести сотни испытаний и экспериментов.

По словам историка Алексея Пензенского, в 50-60 годы проводились эксперименты над добровольцами, данные которых можно было применять в космической медицине. "Вот космическая медицина – это отдельное направление космической нашей индустрии, на что средств также не жалели надо сказать, опять же, насколько известно. Но не следует думать, что есть книги, где вы откроете это все и прочтете. Данные эти засекречены до сих пор", – подчеркивает ученый.

Но кое-что все-таки становится известно. Еще живы добровольцы, которые подвергали себя опасности, и даже рисковали жизнью для успеха тех или иных исследований. В основном, это солдаты-срочники, ради мальчишеской удали готовые на все.

Истории испытателей

По словам испытателя Леонида Сидоренко, добровольцами становились ребята от 19 до 22 лет. В начале 60-х годов он тоже принимал участие в экспериментах по высотной физиологии, которые велись в институте авиационной и космической медицины.

"В 61-м году я был призван в армию, попал в авиационные части. Это была школа младших авиационных специалистов. Вот и мне было суждено получить специальность стрелок-радист. И где-то в мае месяце (в конце мая месяца) к нам, в Канск-Енисейский Красноярского края приехала медицинская комиссия", – рассказывает Сидоренко.

Из 5 тысяч курсантов комиссия отбирает несколько десятков парней с идеальным здоровьем. Им предлагают выбор: ехать в Москву (при этом не сообщают зачем) или спокойно продолжать службу. И Сидоренко решает отправиться в столицу, даже не представляя, что его там ожидает.

"Я себе строил в мысли, что, видимо, строятся новые воздушные суда современные, и, наверное, формируются экипажи, в том числе и нужны стрелки-радисты. Ну, тогда, например, были даже такие большие стратегические самолеты, где до 11 человек было стрелков-радистов в составе экипажа. Поэтому я думал: "Ну, наверное, вот такая подоплёка у меня родилась", – вспоминает испытатель.

Однако на деле все будет иначе. Курсанту сообщат, что он будет испытывать космическую технику, и тут же наденут на него космический костюм на несколько размеров меньше. Одним словом, в первый же день Сидоренко превратят в киборга, и он немедленно об этом пожалеет.

"Я в него влез, правда мне датчики сначала одели, все мне помогли. Начали все это застегивать. Завязали вот этот разъем. Я оказался упакованным в это изделие. Чувствую, что у меня звездочки в глазах, в давление таково, что приходится терпеть и вспоминать и родину, и все, что угодно", – рассказывает он.

Добровольцы участвуют в сложнейших испытаниях космической техники: барокамер, центрифуг и катапульт. Цель экспериментов одна: узнать предел человеческих возможностей.

Есть ли предел?

Ветеран космических исследований Акаки Цивилашвили заведовал лабораторией высотной физиологии. Он разрабатывал специальные костюмы, помогающие космонавтам выжить на большой высоте.

"Разрабатывалось у нас специальное оборудование, костюмы, кислородно-дыхательная аппаратура, которые обеспечивали на больших высотах. Потому что с обычным давлением кислорода на высотах выше 12 тысяч метров человек не может существовать", – рассказывает физиолог.

Самым сложным считается эксперимент в барокамере. Из-за больших перегрузок человек раздувается в ней как шар. Выдержать это зачастую помогает награда – значительная денежная сумма.

"Без защиты в барокамере человек гибнет сразу. А если с защитой, то может там 30 минут, час находиться. Ну, конечно сказать вам, что это очень легко им давалось – это было бы неправильно. Но они деньги зарабатывали", – поясняет Цивилашвили.

И все же основной мотив для многих испытателей – желание проверить себя, узнать предел своих возможностей. В марте 63 года Леонид Сидоренко устанавливает мировой рекорд: он проводит в воде в неподвижном состоянии 12 суток.

"В плавках, шапочке плавательной бассейнов я помещаюсь в воду. Ложусь, затихаю. Слой воды давит, трудно дышать, мышцы живота устают, грудь. Ну, и так далее, и так далее", – вспоминает он.

Сразу после эксперимента Сидоренка ставят на беговую дорожку. После непрерывного двухнедельного купания его кожа начинает лопаться. Каждый сантиметр на теле кровоточит.

"Когда я стал на бегущую дорожку, я начал потеть, а кожа у меня начала лопаться, трещать просто. Я высох от воды практически, и когда бежал, кожа обезжиренная была, она неэластичная была, поэтому, в общем-то, имели место порывы кожи", – поясняет испытатель.

Собаки-роботы

Но если участников этой программы и можно назвать киборгами, то только в переносном смысле. И все же, если где и искать советских роботов, то именно в космосе.

По словам инженера Алексея Лунькова, большой вклад в развитие робототехники оказали межпланетные автоматические станции. Судя по всему, этот удивительный киборг должен был осваивать просторы Вселенной. В начале 90-х в прессу попадают рисунки металлического робота с головой собаки колли. Как ни удивительно, сохранились даже фотографии готовой машины.

Четвероногие Белка и Стрелка открывают век космических исследований. А роботизированный друг человека мог бы стать первым советским киборгом. В 50-е годы опыты в этом направлении ведутся в лаборатории ученого-экспериментатора Владимира Демидова, который пришивал собаке вторую голову и та некоторое время жила.

Казалось бы, при чем тут двухголовая собака, пострадавшая за науку? Но именно Демихов впервые доказал, что головной мозг живого существа вполне способен жить без собственного тела.

"Соединяли кровеносную систему мозга пересаженного от щенка к взрослой собаке, и смотрели в условиях перфузии может ли мозг существовать? Да, конечно, он может существовать, он существовал. Собака лаяла там, моргала глазами, реагировала на окружающую среду, правда недолго, потому что все-таки это несовместимые ткани – кровь одного животного и мозг другого животного", – поясняет биолог Елена Терешина.

Еще в 1926 году профессор Сергей Брюханенко первым в истории создает аппарат искусственного кровообращения. Благодаря ему голова собаки, полностью отделенная от тела, живет целый час. При определенной доли фантазии все остальное – дело техники. Остается разработать стальной каркас. Киборг с собачьей головой сможет двигаться, передавать на землю информацию.

Так может быть, вот они – разработки советского биоробота? Но даже если так, вероятнее всего они так и остались на уровне смелых проектов.

Мозг вне тела

Доктор медицинских наук Елена Терешина создала оригинальную концепцию соотношений мозга и тела. Она считает, что создание киборга с головой собаки неминуемо зашло бы в тупик.

"Я считаю, что это пока недостижимо. Здесь же вопрос стоит вообще о том, что сохранить ли голову или сохранять ли мозг? Если вы говорите "голова собаки", значит, это и глаза, и уши, и кожа, и все мягкие ткани, и кость -это же нужно поддержать", – отмечает она.

Но в таком случае, возможно, в истории были попытки переноса мозга живого существа в искусственное тело? Тем более, как считают эксперты, добиться этого не так уж и сложно.

Мария Тучина – участник общественной организации "Россия-2045", которая ставит задачей создание киборга с мозгом человека. "Потенциал у мозга жить гораздо дольше биологического тела. И умираем мы зачастую от болезней тела. Если мы сможем обеспечить, создать идеальные условия для существования биологического мозга, для продолжения его жизни, и обеспечим его таким роботом-телом, которое будет практически таким же совершенным, как наше биологическое тело, то мы сможем продлить жизнь людям", – отмечает она.

Еще в середине 20-х Александр Беляев пишет фантастическую повесть "Голова профессора Доуэля". Кто бы мог подумать, что спустя годы его выдумка ляжет в основу серьезных разработок.

"Голова профессора Доуэля" – она могла только мыслить, ей больше ничего не оставалось. Мы же хотим оснастить наш мозг биологический всеми манипуляторами, которые есть у биологического тела. У него будет зрение, слух, руки, ноги. То есть он будет фактически неотличим от биологического тела. И мозг – он будет получать всю ту информацию из внешнего мира, которую он получает от биологического тела сегодня", – рассказывает Мария Тучина.

Живое и электронное

Но могли ли технологии подобного уровня существовать в Советском Союзе? Ответ очевиден: они труднодоступны для человечества даже и сейчас.

Инженер Алексей Луньков создает первого в стране робота, повторяющего движения человека. Он уверен, что киборг с мозгом живого существа – дело отдаленного будущего.

"Я вижу, как минимум, две причины: во-первых, наш мозг и сознание – это великая тайна, тайна современности, которая вряд ли будет разгадана в ближайшие десятилетия. А во-вторых, технические средства – они хоть и развиваются бешеными темпами, но до сих пор мы не приблизились по функциональной возможности к возможностям мозга", – поясняет изобретатель.

В 1965 году на побережье Черного моря создается научно-исследовательский центр для военного использования морских млекопитающих. Главные испытуемые – дельфины. Им в мозг вживляются специальные датчики, позволяющие контролировать поведение животного. Дельфины нападают на водолазов и буксируют мины, на которых подрываются сами.

В последние десятилетия подобные технологии испытывают в США на акулах, причем оборудование позволяет не только руководить действиями морских убийц, но и считывать карту местности, которая формируется в их мозгу. Вообще же технологии управления живыми существами с помощью электронов, вживленных в мозг, открыто применяется в СССР еще в 60-е годы. Киборги-тараканы созданы в помощь спасателям при землетрясениях.

"Киборги-тараканы, используя свои преимущества в ориентировании в завалах, реагировали на звук криков о помощи, например, тех людей, которые находятся в завале. Они ориентировались, определяли это место. Соответственно там у тараканов есть датчики, радиомаячок, по которому спасатели уже могут принять решение, что человек находится там-то", – рассказывает биолог Ипполит Маркелов.

Он лично участвовал в создании киборга-таракана. Сегодня такая технология по плечу даже рядовому испытателю. "Мы используем широко известную технологию. Эта технология разрабатывалась, наверное, с конца 60-х годов. Это технология управления тараканами. В чем она заключается? Это микрочип, который посылает электрический импульс в нервную систему таракана", – отмечает специалист.

Чтобы сделать киборга из таракана, нужно вживить электроды в усики, с помощью которых насекомое ощупывает пространство. Затем на этот электрод подается микроимпульс, и нервная система насекомого воспринимает его как сигнал о препятствии.

"То есть таракан принимает решение, что перед ним препятствие, он поворачивает в другую сторону. То есть, таким образом, вживив 2 электрода, в правый и левый ус соответственно, мы можем посылать на биологический объект 2 команды: вправо и влево", – рассказывает Маркелов.

Управление мозгом

Но если все так просто, можно ли предположить, что подобные опыты проводились и с людьми? Американский писатель Джефф Страсберг в своей книге "Секретное оружие Советов" пишет о том, что в секретном медицинском центре красноармейцам вживляли в мозг золотые электроды, которые якобы избавляли их от боли. Стоит ли говорить, что такой солдат стоит дюжины обычных? Правда, это уже не совсем человек. Скорее – управляемый киборг.

В советское время создана целая индустрия, которая занимается секретными разработками в области космоса, обороны и медицины. Это закрытые научно-исследовательские институты, обнесенные колючей проволокой, подземные склады и лаборатории.

К примеру, в районе города Королева находится научная лаборатория, связанная с космическим комплексом. Здесь, в соответствии с закрытым постановлением ЦК КПСС от 27 января 1986 года, создается генератор специальных физических полей. Он предназначен для воздействия на поведение людей.

"По-настоящему природа этих полей была не очень-то понятна. И вообще складывалось иногда ощущение, что эти поля живут какой-то своей особенной жизнью, и что они иногда не просто результат того, что кто-то нажал на кнопку, генератор заработал, и поле стало действовать. Нет. Рассказывали о том, что, например, в присутствии одного оператора дает устойчивое излучение, садится другой оператор за пульт – и уже теряется этот эффект. То есть какие-то субъективные вещи", – отмечает писатель Юрий Воробьевский.

Таинственный психогенератор может заставить человека маршировать и вращать головой помимо его воли. Или внушит ему любые чувства: от холода и жара до эйфории и животного ужаса. Подобные излучатели создаются не только в СССР, но и в США.

В 50-е годы Хосе Дельгадо, профессор физиологии Йельского университета, создает первые устройства для электрической стимуляции мозга, которые влияют на поведение человека. Его работы вызывают большой интерес в ЦРУ. Профессор начинает работу по вшиванию в мозг электронных систем управления.

В 1982-м в центре Дельгадо работают 1,5 тысячи сотрудников, а сам он охраняется морской пехотой США. Есть сведения о том, что профессор вживил свои схемы некоторым пилотам ядерно-стратегической авиации США.

"Вживлял в мозг определенные штучки, и человеком можно было управлять на расстоянии. В этих же разработках Третьего Рейха мы узнаем о таком термине, как "кристаллы воли". Дело в том, что подобными разработками среди прочих организаций Третьего Рейха занималась такая специфическая организация, как Аненербе - "наследие предков", – рассказывает Воробьинский.

Но что это за таинственные кристаллы воли? В 1945-м победители добираются до секретных архивов Аненербе – фашистской организации, занимавшейся оккультизмом на государственном уровне. По некоторым данным, именно оттуда СССР и США узнают о секретах превращения человека в послушного робота.

В архивах Аненербе хранятся рисунки Карла Марии Виллигута – одного из главных мистиков Рейха. Его род из поколения в поколение передает загадочные рунические таблички. Из-за этого Виллигуты считаются пособниками дьявола, а их род проклят еще в средние века. Специалистам Аненербе удается расшифровать эти таблички. И результатом становится создание психотронного генератора.

"Вот эти рисунки Карла Марии Виллигута, вот эти волновые процессы – они были связаны с описанием аппаратов, которые, видимо были прообразами того, что мы сейчас называем психотронными генераторами. Но видите, психотронный генератор – это такое наукообразное название. Во времена Третьего Рейха, как мне кажется, был гораздо более точный термин – эти устройства называли "технологическими аппаратами", – считает писатель Юрий Воробьинский.

В документах Аненербе подчеркивается, что воздействие техномагического аппарата должно быть нацелено на кристаллы воли – особые образования в области гипофиза. Воздействуя на них, можно заставить подчиняться любого человека. "Так вот, было у этих разработчиков представление о том, что где-то в районе гипофиза есть такие особые образования, как кристаллы воли, воздействуя на которые и возможно управлять человеком, его поведением, его мотивациями", – поясняет он.

Часть архивов Аненербе попадает и в СССР. В 80-е годы прошлого века в советском академическом журнале серии «Кибернетика и медицина» появляются статьи инженера-полковника профессора Георгия Богданова. Он пишет, что в мозгу у человека имеются встроенные самой природой кристаллы полупроводниковых структур - те самые кристаллы воли. Если воздействовать на них с помощью электродов, можно полностью парализовать волю человека, заставить его выполнять приказы, избавить от чувства боли.

Как далеко зашли подобные исследования на сегодняшний день – остается секретом. Киборги-солдаты пока ушли в прошлое. Однако эксперименты с мозгом продолжаются. Соединение человеческого тела и электроники можно считать делом недалекого будущего. Хорошо это или плохо? Все зависит от того, в чьи руки попадет эта технология: поможет парализованным людям или превратит человечество в послушных роботов? Как и все великие изобретения, киборги могут принести большую пользу, а могут довести людей до катастрофы.