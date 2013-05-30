Картины Рериха и Поленова выставят на аукцион

Фото: ИТАР-ТАСС

В ЦДХ 18 и 19 июня пройдет аукцион, на котором в качестве лотов будут представлены ордена и медали Российской Империи, русская живопись, в том числе работы Василия Поленова и Николая Рериха, а также семейный альбом Софьи Ковалевской.

Торги проведет аукционный дом "Кабинетъ". 18 июня аукционная сессия откроется торгами "Ордена, медали, знаки Российской империи" и "Русская живопись и графика XIX-XX веков". Среди представленных лотов - картина Василия Поленова "У Генисаретского озера" из серии "Из жизни Христа" (оценена в 9-14 миллионов рублей); этюд Николая Рериха из серии "Ладога" (эстимейт в 5,5-7 миллионов рублей); полотно любимого ученика Шишкина Андрея Шильдера "К ночи" (5,5-9 миллионов рублей), сообщает РИА Новости.

Кроме того, на продажу будет выставлена подборка произведений "мирискусников": этюды Зинаиды Серебряковой, Александра Бенуа, Евгения Лансере, Анны Остроумовой-Лебедевой, Исаака Бродского.

На 19 июня запланирован аукцион "Старинные и редкие книги, карты, гравюры", который представит 530 лотов, в числе которых семейный фотоальбом первой в мире женщины-профессора математики Софьи Ковалевской; единственная прижизненная публикация романа Александра Грибоедова "Горе от ума", второе дополненное издание поэмы "Игра в аду" Алексея Крученых и Велимира Хлебникова с рисунками Казимира Малевича и Ольги Розановой, книга-пятигранник Василия Каменского "Танго с коровами. Железобетонные поэмы" с рисунками Владимира и Давида Бурлюков.