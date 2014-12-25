Лекция онлайн: эксперт по коврам и гобеленам об искусстве создания сценария дома

Фото: mark-patlis.ru
В ЦВЗ "Манеж" 3 января открывается выставка "КАВЕРВЕРСИЯ. Коллекция Марка Патлиса". Посетителям предлагается переосмыслить отношение к окружающим нас будничным объектам, взглянув на них через призму изобразительного искусства. В преддверии открытия организаторы устраивают 30 декабря лекцию самого Марка Патлиса, эксперта по старинным коврам и гобеленам, об искусстве создания сценария дома.
Прямую трансляцию смотрите на этой странице, начало в 18.00.
- Когда: 30 декабря
- Кто: Марк Патлис
- Что: лекция об искусстве создания сценария дома
- Кому смотреть: желающим по-новому взглянуть на свое жилище