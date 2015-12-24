LIVE: от истоков хип-хоп культуры до хардкор-рэпа

25 декабря в Российской государственной библиотеке для молодежи члены клуба "Хип-хоп лаб" прочитают лекцию "История хип-хоп культуры: от истоков локальной субкультуры до мировой индустрии". Считается, что это течение зародилось в Нью-Йорке в среде рабочего класса 12 ноября 1974 года. Сегодня оно имеет большое количество направлений в музыке от поп-рэп до хардкор-рэпа и хорроркора.

Гости узнают об истоках уличной культуры и ее первых известных представителях, а также услышат редкую музыку с винила. Лекцию прочитает кандидат культурологии и диджей Сергей Иванов.



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