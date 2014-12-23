Лекция онлайн: Андрей Смирнов на Винзаводе рассказывает об истории саундарта

Фото: m24.ru/Юлия Телегина

В рамках образовательной программы выставки "Пионеры звука" на Винзаводе пройдет лекция Андрея Смирнова "Музыка из света, шума и бумаги". Лекция посвящена саундарту и истории искусства звука в 1910-50е годы - эпоху открытий в области звуковых технологий. Тогда у художников появилась возможность редактировать и обрабатывать аудиоматериалы, комбинируя любые желаемые звуки.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19.00.