50 оттенков серого Клода Моне представят в Сети

Клод Моне. Собор в Руане. Фото: wikiart.com

Google запускает новую версию сайта Google Arts & Culture, а одновременно с ним одноименное приложение, сообщается в блоге компании.

Это мобильное приложение позволит, среди прочего, узнать, как изображали кошек с 200 года до нашей эры, изучить все оттенки красного на картинах в жанре абстрактного экспрессионизма, оттенки серого в работах Клода Моне,а также увидеть тысячи других предметов искусства.



С помощью новых инструментов можно будет найти интересующие экспонаты более чем тысячи музеев из 70 стран мира. Сайт позволит, например, искать экспонаты по ключевым словам, сортировать их по дате создания (таким образом можно будет проследить, как со временем картины Ван Гога становились все насыщеннее), по преобладающему в них цвету — сравнить оттенки серого в картинах Клода Моне.

Если использовать режим виртуальной реальности с очками Google Cardboard в приложении Google Arts & Culture можно "прогуляться" по выставке стрит-арта в Риме, осмотреть стены, расписанные знаменитым уличным художником Insa, или перенестись в прошлое на 2,5 тысячи лет назад и посетить древнегреческий храм Зевса.