LIVE: женское лицо импрессионизма в тени мужской славы

21 февраля в арт-центре "Артимекс" музея экслибриса и миниатюрной книги состоится лекция искусствоведа Елены Забродиной по теме "Женское лицо импрессионизма".
О творчестве Клода Моне, Эдгара Дега, Эдуарда Мане, Огюста Ренуара и других художников конца XIX – начала XX веков знают многие. Кажется, что искусство – сугубо мужское занятие. Однако это совсем не так. Несмотря на насмешки критиков и запреты Академии художеств на посещение женщинами натурных классов, в те годы творили Мэри Кассат, Анна Анхер, Мари Бракмон и Эва Гонсалес. А художница Берта Моризо стала единственной женщиной, участвовавшей в первой выставке импрессионистов. На лекции Елена Забродина расскажет об именах, без которых история живописи не может быть полной.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 21 февраля в 14:30
- Что: лекция о женщинах-импрессионистах
- Кто: Елена Забродина
- Кому смотреть: художникам и художницам
