20 февраля 2016, 17:25

Культура

LIVE: женское лицо импрессионизма в тени мужской славы

21 февраля в арт-центре "Артимекс" музея экслибриса и миниатюрной книги состоится лекция искусствоведа Елены Забродиной по теме "Женское лицо импрессионизма".

О творчестве Клода Моне, Эдгара Дега, Эдуарда Мане, Огюста Ренуара и других художников конца XIX – начала XX веков знают многие. Кажется, что искусство – сугубо мужское занятие. Однако это совсем не так. Несмотря на насмешки критиков и запреты Академии художеств на посещение женщинами натурных классов, в те годы творили Мэри Кассат, Анна Анхер, Мари Бракмон и Эва Гонсалес. А художница Берта Моризо стала единственной женщиной, участвовавшей в первой выставке импрессионистов. На лекции Елена Забродина расскажет об именах, без которых история живописи не может быть полной.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 21 февраля в 14:30
  • Что: лекция о женщинах-импрессионистах
  • Кто: Елена Забродина
  • Кому смотреть: художникам и художницам

В ожидании трансляции смотрите:


