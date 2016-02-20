LIVE: женское лицо импрессионизма в тени мужской славы

21 февраля в арт-центре "Артимекс" музея экслибриса и миниатюрной книги состоится лекция искусствоведа Елены Забродиной по теме "Женское лицо импрессионизма".

О творчестве Клода Моне, Эдгара Дега, Эдуарда Мане, Огюста Ренуара и других художников конца XIX – начала XX веков знают многие. Кажется, что искусство – сугубо мужское занятие. Однако это совсем не так. Несмотря на насмешки критиков и запреты Академии художеств на посещение женщинами натурных классов, в те годы творили Мэри Кассат, Анна Анхер, Мари Бракмон и Эва Гонсалес. А художница Берта Моризо стала единственной женщиной, участвовавшей в первой выставке импрессионистов. На лекции Елена Забродина расскажет об именах, без которых история живописи не может быть полной.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.