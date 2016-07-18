Форма поиска по сайту

18 июля 2016, 16:25

Культура

LIVE: какие музы вдохновляли художников Ренессанса

21 июля в Музее Анатолия Зверева продолжается цикл музыкальных лекций "АЗ-АРТ+", который проходит в рамках выставки "Красавицы столетий". Искусствоведы рассказывают историю женского портрета в мировом искусстве. Тема нынешней встречи – "Эпоха Ренессанса и портрет ХХ века – зверевский привет художникам Возрождения".

Гости узнают об особенностях живописи и эталонах красоты давно минувших лет. Настроение будет создавать музыкальный ансамбль Alta Capella. Музыканты исполнят придворные камерные композиции Италии, Франции, Испании, Нидерландов ХV – XVI веков.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 21 июля в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


