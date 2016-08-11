50 шедевров русской реалистической живописи теперь можно рассмотреть в деталях

Google выложил в открытый доступ коллекцию шедевров русской реалистической живописи, отсканированных при помощи гигапиксельной съемки

Андрей Васнецов "Натюрморт. Рыбы", 1959

Проект Google Arts&Culture оцифровал и выложил в открытый доступ 50 шедевров русской живописи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института русского реалистического искусства (ИРРИ).

"Сотрудники Google провели гигапиксельную съемку 50 работ из коллекции, которые теперь можно рассмотреть во всех деталях", – сообщили в пресс-службе Института. Среди опубликованных картин произведения таких художников как Игорь Грабарь, Александр Дейнека, Юрий Пименов, Андей Васнецов и других мастеров XX – начала XXI века.

Музейно-выставочный комплекс ИРРИ открылся в декабре 2011 года ИРРИ и ведет работу по оцифровке произведений искусства с 2013 года. По словам пресс-службы, в дальнейшем Институт продолжит сотрудничество с корпорацией Google, и электронная коллекция будет увеличиваться. Уже сегодня на сайте уже размещены 300 картин из собрания института.