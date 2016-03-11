LIVE: Александр Кибовский и Денис Симачев рассуждают о моде

14 марта в отеле "Метрополь" состоится первая международная конференция Fashion Futurum. Мировые и российские эксперты обменяются опытом и расскажут о модных тенденциях. В программе запланированы дискуссии, мастер-классы и выступления дизайнеров, модельеров и бизнесменов.

12:00 – "Роль дизайна в моде: свобода творчества в мире, где нет ничего по-настоящему нового".

Что важнее – авторский дизайн или рентабельное производство? Какой может быть стратегия творца в условиях клиентского спроса? С какими трудностями сталкивается дизайнер, не имеющий производственного опыта? Об этом и многом другом будут говорить:



директор независимого журнала о моде и искусстве в США Visionaire Ларс Питерсен Диджитал;

основатель ISEM Fashion Business School в Мадриде, автор бестселлера "Феномен Zara", совладелица консалтинговой фирмы O’Shea & Moro Ковадонга О’Ши;

директор факультета модной журналистики и центра социальных медиа при Академии искусств Сан-Франциско Стефан Рабимов;

дизайнер бренда Denis Simachev Денис Симачев.

14:00 – "Культурные коды: роль моды в городском пространстве".

Речь пойдет о роли моды в современной культуре. Как она меняет современные мегаполисы и что нужно делать, чтобы город превратился в мировую столицу моды, обсудят:



министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

почетный президент Camera Nazionale della Moda Italiana Марио Бозелли;

президент организации, объединяющей недели моды из 20 стран Европы, European Fashion Council Надя Валева;

председатель совета директоров Design District Helsinki, главного креативного кластера Финляндии Пииа Лехтинен;

исполнительный президент палаты моды Александр Шумский.

Смотрите прямую трансляцию на сайте Мослектория в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.