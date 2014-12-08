Про цветокоррекцию: колорист Евгений Гвоздев о профессиональных инструментах

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В понедельник, 8 декабря, в Библиотеке киноискусства имени С.М.Эйзенштейна на Каретном ряду пройдет очередная лекция в рамках проекта "Кинопризыв". Колорист Евгений Гвоздев откроет слушателям двери в мир цветокоррекции. Лектор, в активе которого "Шапито Шоу", "Россия 88" и "О чем говорят мужчины", вспомнит историю появления различных систем цветокоррекции, поделится своим опытом и расскажет о современных стандартах кино- и видеоиндустрии.

Запись этой лекции будет выложена на нашем сайте.