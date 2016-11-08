"Мослекторий" покажет, какие тайны скрывают столичные дворики

9 ноября в Музее Москвы состоится лекция "Дом – работа". Наверное, нет такого человека, который никогда не слышал бы словосочетание "московский дворик". В XX веке дворы стали основной составляющей мещанской жизни. Они могли быть жилыми и постоялыми, великокняжескими и производственными. О том, кто и как жил и работал на этих территориях расскажут:

заведующая сектором вещевых материалов Ирина Соловьева;

заместитель начальника отдела "Археология" Максим Фурсов.

Мероприятие пройдет в рамках образовательной программы "Говорит Музей. Что хранят провиантские склады?", приуроченной к 120-летию Музея Москвы.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 9 ноября в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

