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Новости культурного мира

07 июля 2014, 16:55

Объявлен шорт-лист номинантов премии Кандинского

искусство Премия Кандинского номинанты длинный список

Фото: пресс-служба премии

В понедельник, 7 июля, был объявлен шорт-лист номинантов восьмой премии Кандинского. В него попали 30 работ. Именно они составят экспозицию выставки, которую представят в здании кинотеатра "Ударник" с 19 сентября по 30 ноября.

В короткий список номинации "Проект года" вошли 18 работ. Номинацию "Молодой художник. Проект года" представят 12 работ. Еще пять работ вошли в новую номинацию "Научная работа. История и теория современного искусства". Номинантов дополнительно объявят в августе.

"На выставку проходят конкурсанты, набравшие наибольшее число баллов в номинации "Проект года" (15 участников), в номинации "Молодой художник. Проект года" (10 участников), в номинации "Научная работа" (5 участников)", - отметили организаторы.

В этом году число участников было увеличено, в связи с тем что несколько конкурсантов набрали одинаковое количество баллов.

Добавим, что в этом году на премию Кандинского поступило рекордное количество заявок — 418. Из них — 157 поданы на номинацию "Проект года" и 261 - на номинацию "Молодой художник. Проект года".

В 2014-м регламент премии был изменен. Награда присуждается в трех номинациях: "Проект года", "Молодой художник. Проект года" и "Научная работа. История и теория современного искусства".

Для голосования в новой номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" сформированы специальное жюри и экспертный совет. Призом в этой номинации станет издание научной работы на русском или английском языке.

Кроме того, изменился основной состав членов жюри. В него вошли директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак, независимый куратор Борис Маннер. В экспертный совет в этом году вошел куратор и критик Владимир Левашов.

Со списков номинантов можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, в 2013 году сразу два художника – Евгений Гранильщиков и Тимофей Парщиков – победили в номинации премии "Молодой художник". "Проектом года" стала работа Ирины Наховой "Без названия".

История вопроса

Ежегодная российская премия в области современного искусства получила свое название в честь выдающегося российского художника Василия Кандинского.

Премия открывает новые арт-тренды и поддерживает проекты известных художников. Мероприятие включает два отборочных тура, выставку номинантов в Москве, отбор финалистов, церемонию награждения и зарубежные выставки.

Первую премию вручили в 2007 году. Общий призовой фонд премии - 50 тысяч евро.

Особенность премии Кандинского – заявки на участие в ней могут подавать сами художники.

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